EE.UU. destruyó seis embarcaciones iraníes que amenazaban a buques mercantes

Fuerzas estadounidenses destruyeron seis embarcaciones iraníes y derribaron misiles y drones disparados por tropas de Teherán contra barcos comerciales y buques de la Marina de Estados Unidos, afirmó el lunes un alto almirante estadounidense.

Helicópteros Apache y Seahawk alcanzaron "seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a la navegación comercial", declaró a periodistas el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de EE.UU. (Centcom) a cargo de las operaciones en Oriente Medio. Las fuerzas estadounidenses también "neutralizaron de manera eficaz" todos los "misiles y drones que fueron lanzados tanto contra nosotros como contra los buques mercantes", agregó Cooper.

Sin embargo, la versión estadounidense no quedó sin respuesta. La televisión estatal iraní desmintió que las embarcaciones destruidas pertenecieran a Teherán, contradiciendo de forma directa el relato del Centcom. Por su parte, el presidente Donald Trump indicó que los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz únicamente causaron daños a un buque surcoreano, sin hacer referencia directa al operativo descrito por Cooper.

