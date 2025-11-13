EE.UU. considerará obesidad y personas a cargo con necesidades especiales al rechazar visas

Estados Unidos considerará la obesidad o tener hijos con necesidades especiales como razones para rechazar visas de inmigrante, en otra iniciativa del presidente Donald Trump para prohibir la entrada de extranjeros al país.



En una comunicación enviada a principios de este mes, el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a las embajadas estadounidenses sopesar condiciones como la obesidad al emitir visas de larga duración, bajo el argumento de que ser obeso puede "requerir atención costosa y prolongada".



También le solicita a las embajadas evaluar si quien pide la visa tiene una persona a cargo con "discapacidades, afecciones médicas crónicas u otras necesidades especiales y requiere cuidados" hasta el punto de que el solicitante no pueda trabajar.



El memorándum fue reportado primero por el medio informativo KFF Health News. Su contenido fue confirmado a la AFP por una persona que vio el documento.



Estados Unidos ya es uno de los países con más población obesa del mundo, debido a factores como la dieta y la falta de ejercicio.



Cerca del 40% de la población estadounidense es obesa, con tasas promedio más altas en los estados que votaron por Trump.



Las nuevas directrices se aplicarán a las personas que buscan inmigrar a Estados Unidos, pero no a los extranjeros en visitas rutinarias de corta duración.



Hace mucho tiempo que las autoridades estadounidenses tienen en cuenta la posibilidad de que una persona se convierta en una "carga pública" —es decir, que dependa de fondos gubernamentales— antes de admitir inmigrantes, incluso cuando ciudadanos estadounidenses buscan traer a sus parejas con fines matrimoniales.



Pero Trump se ha mostrado especialmente empeñado en encontrar motivos para denegar el ingreso, en el marco de su represión de la migración, una de sus principales promesas de campaña.



"No es ningún secreto que el gobierno de Trump prioriza los intereses del pueblo estadounidense", dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.



"Esto incluye la aplicación de políticas que garanticen que nuestro sistema de inmigración no sea una carga para el contribuyente estadounidense", agregó.



Rubio también intentó cancelar visas a personas que son vistas como contrarias a la política exterior de Estados Unidos, incluso por declaraciones sobre Israel.

