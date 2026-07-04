EEUU celebra sus 250 años en medio de calor extremo y división política

Estados Unidos celebra este sábado sus 250 años profundamente dividido y con el presidente Donald Trump decidido a asumir un papel protagonista.

El aniversario, que conmemora la Declaración de Independencia de la Corona británica el 4 de julio de 1776, coincide con una ola de calor extremo que tiene a 160 millones de estadounidenses bajo alertas meteorológicas.

En Washington, con 39 °C y una sensación términa que supera los 40 °C por la humedad, el usual desfile del 4 de julio fue cancelado.

El bochorno no detiene a Trump, de 80 años, quien ha hecho todo lo posible por transformar este hito histórico en una celebración de su propia persona, con sobrevuelos aéreos y bandas militares encargadas de interpretar música patriótica, clásicos estadounidenses y también su "playlist".

El sábado por la noche (a partir de las 01H45 GMT del domingo) prevé encabezar un mitin político en la explanada del National Mall, además de lo que anunció como el espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo.





"A pesar de que el calor no es tan intenso como se esperaba, la multitud en Washington es increíble", aseguró en su red Truth Social.





﻿ En la capital, muchos lucían ropa con los colores o las estrellas de la bandera estadounidense.



Loselie Weber, que llegó a Estados Unidos a los siete años, viajó especialmente desde Texas para el evento. "Estoy muy agradecida de haber tenido el privilegio de vivir aquí y por las libertades que me ha dado", dijo.



Como otros, Melissa Pate, una psicoterapeuta de Atlanta lamentó sin embargo el "clima político imperante".



"El Estados Unidos que yo celebro no es la del odio y la polarización", apuntó Rajesh Mirchandani, de origen indio, que adquirió la nacionalidad en febrero.



Patrick Thompson, un profesor de Alexandria, cerca de la capital, declaró a la AFP que celebraría en familia con la tradicional barbacoa, pero que no quería llevar a sus dos hijos adolescentes a los actos oficiales en Washington.





"Es fantástico vivir este 250 aniversario", declaró a la AFP, pero "¿por qué tiene que llevar la impronta de Trump?"



En un discurso ultrapatriótico, Trump exaltó viernes el "milagro" estadounidense. Al pie del Monte Rushmore en Dakota del Sur, elogió a cuatro de sus predecesores, cuyos rostros de granito tenía a sus espaldas: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.



Trump afirmó que la identidad estadounidense sufre un "ataque renovado" de "radicales y extremistas" internos, y advirtió sobre un "resurgimiento de la amenaza comunista"



El líder republicano insiste cada vez más sobre este tema de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, tras varias victorias de candidatos del ala izquierda del Partido Demócrata en las primarias. Los republicanos temen perder el control del Congreso.



El sábado, el vicepresidente JD Vance se hizo eco de las palabras de Trump en un discurso en Nueva York en el que instó a los estadounidenses a "rechazar la visión de su nación que ve solo sus pecados, pero no su gracia ni su grandeza".



La polarización del país quedó expuesta cerca del Capitolio, donde hombres enmascarados —algunos con banderas confederadas y otros con emblemas del grupo supremacista blanco Patriot Front— se congregaron gritando: "¡Recuperemos Estados Unidos!".



León XIV, el primer papa estadounidense de la Iglesia católica, que se ha enfrentado con Trump por su ofensiva migratoria, aprovechó la fecha para destacar su visión inclusiva del sueño americano.





"Defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde sus inicios", indicó el pontífice, nacido en Chicago.





En Londres, el rey Carlos III afirmó que Reino Unido y el país surgido de sus antiguas colonias seguirían "defendiendo nuestros valores compartidos".



Tras dos siglos y medio de triunfos y tragedias, esclavitud y libertad, guerra civil y guerras mundiales, varias encuestas reflejan un Estados Unidos crítico sobre su rumbo.



Un sondeo de la Universidad Quinnipiac mostró que el 61% de los estadounidenses considera que Estados Unidos no está a la altura de los ideales enunciados en la Declaración de Independencia, aunque la mayoría de los republicanos cree que sí, y la mayoría de los demócratas cree que no.



En Filadelfia, pese al calor, había colas para ver la Campana de la Libertad y el Independence Hall. Las celebración incluyen ferias y conciertos desde Boston hasta Los Ángeles.





Alonzo Coby, de la tribu Shoshone-Bannock, dijo alegrarse de los festejos.



