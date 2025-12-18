EE. UU. y Rusia conversarán sobre Ucrania en Miami este fin de semana

Funcionarios estadounidenses y rusos se reunirán en Miami este fin de semana para nuevas conversaciones sobre el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, dijo el miércoles a la AFP un funcionario de la Casa Blanca.

El anuncio se produce después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski celebrara avances durante dos días de reuniones en Berlín entre Kiev y los enviados de Trump, aunque advirtió que Moscú se estaba preparando para "un nuevo año de guerra".

Se espera que el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner participen por parte de Estados Unidos, mientras que el enviado económico de Putin, Kiril Dmitriev, formará parte de la delegación rusa, informó el medio estadounidense Político.

El funcionario de la Casa Blanca no dio detalles sobre los equipos de Estados Unidos y Rusia.

En las últimas semanas, ha habido una oleada de gestiones diplomáticas para poner fin a la invasión rusa que ya dura casi cuatro años. Witkoff y Kushner se reunieron con Putin en el Kremlin en noviembre y con los ucranianos y líderes europeos en Berlín.

Pero persisten grandes diferencias en todos los frentes.

Ucrania y Estados Unidos dicen que ha habido avances en la cuestión de las garantías de seguridad futuras para Kiev, pero existen desacuerdos sobre la cesión de territorios ucranianos.