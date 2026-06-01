EE. UU: Toque de queda cerca de cárcel de migrantes de Newark

Un toque de queda se declaró el domingo (31.05.2026) en la ciudad estadounidense de Newark, próxima a Nueva York, tras enfrentamientos entre la policía y manifestantes opuestos a las políticas migratorias del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

La medida abarca las inmediaciones de un centro de detención de migrantes en Newark, una ciudad de Nueva Jersey a unos 22 kilómetros de Manhattan, y regirá hasta nuevo aviso entre las 21H00 y las 06H00 locales (03:00 y 12:00 CET), según un comunicado.

"Se implementa de inmediato un toque de queda obligatorio en un radio de media milla (800 metros) alrededor de Delaney Hall", un recinto gestionado por la policía federal de inmigración (ICE), dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka, citado en el texto.

Este establecimiento de 1.000 camas y operado en forma privada ha sido el foco de protestas desde hace varios días.

Baraka decretó la medida tras otra noche de disturbios frente al centro de detención de inmigrantes entre manifestantes y agentes del ICE.

"Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes, se establece un toque de queda obligatorio en un área de media milla a la redonda de Delaney Hall, con efecto inmediato", aseguró el edil en un comunicado.

El alcalde explicó que la prohibición de circulación permanecerá en vigor "todas las noches de 21:00 a 06:00 hasta nuevo aviso".

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