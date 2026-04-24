EE. UU. se estaría planteando suspender a España de la OTAN

Un correo electrónico interno del Pentágono esboza supuestamente las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no han apoyado las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Es una información que ofrece la agencia de noticias Reuters y que procede de un funcionario estadounidense.

Entre las medidas contempladas, estaría la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura de Estados Unidos respecto a la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas.

Al parecer, la nota también refleja la frustración por la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo — conocidos como ABO— para la guerra con Irán, dijo el funcionario, que ⁠habló ⁠con Reuters de forma anónima.

El correo electrónico dice que el ABO es, "sencillamente, la base mínima para la OTAN". Según el informante, en el correo electrónico no hay ningún indicio que lleve a pensar que Trump tenga intención alguna de retirar a EE. UU. de la OTAN, ni tampoco se propone un cierre de bases en Europa.

Sánchez quita relevancia a la información

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, resta relevancia al supuesto correo electrónico del Pentágono. Sánchez mostró tranquilidad y aseguró que su Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales. Y que, además, cumple con sus obligaciones.

De esta manera salió al paso Sánchez ante las preguntas de los periodistas sobre este tema. "La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.



