EE. UU. recortará ayuda militar a países vecinos de Rusia

Estados Unidos planea poner fin a la asistencia militar a países europeos próximos a Rusia, en medio de presiones del gobierno del presidente Donald Trump para que Europa se involucre más en su propia defensa, informaron este jueves (04.09.2025) medios estadounidenses.

Seis fuentes familiarizadas con el tema confirmaron la medida al Washington Post, que según el periódico afectaría a cientos de millones de dólares de ayuda destinada a reforzar las defensas frente a Rusia.

El Financial Times indicó que funcionarios estadounidenses informaron a diplomáticos europeos la semana pasada sobre la decisión de Washington de suspender la financiación de programas para entrenar y equipar a los ejércitos de Europa del Este a lo largo de la frontera con Rusia.

Un funcionario de la Casa Blanca mencionó un decreto de Trump de enero sobre la reevaluación de la ayuda exterior estadounidense, pero no confirmó los detalles de la decisión de recortar la asistencia en seguridad.

"Esta medida se ha coordinado con los países europeos de acuerdo con el decreto y el énfasis constante del presidente en garantizar que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa", declaró el funcionario bajo condición de anonimato.

La decisión de reducir la asistencia a los países vecinos de Rusia se produce cuando Trump lucha por poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que Moscú ordenó en febrero de 2022.

Desde hace mucho tiempo, Trump se ha mostrado escéptico tanto respecto al gasto de defensa de Estados Unidos en Europa como a la ayuda a Ucrania, y ha presionado a algunos de los aliados más cercanos de Washington para que desempeñen un papel más importante en ambos frentes.