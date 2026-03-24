EE. UU. podrá deportar a Costa Rica unos 25 migrantes extranjeros por semana

Estados Unidos podrá deportar a Costa Rica unos 25 migrantes de terceros países por semana, según un acuerdo firmado este lunes en San José por Kristi Noem, enviada especial de Washington para una alianza de seguridad en América Latina.

Costa Rica ya había recibido a unos 200 migrantes de Asia y Europa del Este hace un año, lo que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos porque estuvieron encerrados durante varios meses en un albergue remoto en la frontera con Panamá.

"Se estima que podrían trasladarse hasta 25 personas por semana, aunque esta cifra podrá ajustarse (...)", según el convenio suscrito por la exsecretaria de Seguridad Nacional, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la inmigración.







