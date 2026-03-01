EE. UU. pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias

El Pentágono anunció este domingo la muerte de tres militares, cuando Irán sigue multiplicando sus represalias en el Golfo e Israel por la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei.



Irán atacó de nuevo este domingo a los países del Golfo tras jurar que vengará la muerte de Jamenei, en un órdago al presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias.



"Nos estamos defendiendo cueste lo que cueste, y no vemos ningún límite para nosotros a la hora de defender a nuestro pueblo" de este "acto de agresión", afirmó el canciller iraní, Abás Araqchi.



Donald Trump, que ha llamado a un cambio de régimen, dijo que en el operativo con Israel iniciado el sábado "48 líderes [iraníes] desaparecieron de un solo golpe".



El republicano añadió que "hablará" con los líderes iraníes, pero no precisó cuándo ni con quiénes exactamente. Además de Jamenei murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.



Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán, y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán, según avisó el primer ministro, Benjamin Netanyahu.



En el oeste de Irán, junto a la frontera con Irak, un medio estatal reportó la muerte de 43 miembros de las fuerzas de seguridad, en su mayoría agentes fronterizos.



En la capital, la televisión estatal afirmó haber sido blanco de bombardeos, y varios medios reportaron también un bombardeo al hospital Gandhi. El ejército israelí afirmó haber asestado un "duro golpe" a los centros de mando y control de Irán este domingo



La república islámica se encuentra en la cuerda floja desde la brutal represión de protestas antigubernamentales en diciembre y enero que se saldó con miles de muertos. Trump amagó entonces con atacar, pero se retuvo hasta este sábado.



Washington también acusa a Teherán de no ceder en las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y balístico.



Bajas estadounidenses



En respuesta al operativo lanzado el sábado, Teherán ha lanzado ataques contra varios vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses, y contra Israel.



Nueve personas murieron y 11 siguen desaparecidas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, anunciaron los socorristas. La víspera, una mujer murió en Tel Aviv.



Estados Unidos lamentó sus primeras bajas: tres militares, de los que el CENTCOM no detalló la identidad ni el lugar en que cayeron.



Trump afirmó que nueve barcos de la Marina iraní fueron "destruidos y hundidos", y el mando militar norteamericano para Oriente Medio negó que el portaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado con misiles, como reivindicó Teherán.



Más al oeste, la OTAN hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de "misiles balísticos" o drones que pudieran venir de Oriente Medio.

El Golfo en llamas

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, aseguraron haber lanzado un ataque "a gran escala" contra "el enemigo". Un funcionario iraní precisó que toman como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos.



Periodistas de AFP escucharon nuevas explosiones en Dubái, Doha, Riad y Manama. Kuwait dio cuenta de un muerto y más de 30 heridos.



En Emiratos Árabes Unidos tres personas murieron y 58 resultaron heridas desde el sábado.



Y Omán, mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez el domingo.



Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado "de facto", según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.



Por allí transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial. Para tratar de contener una escalada de precios, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron este domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril.



Un triunvirato al mando



El anuncio de la muerte de Jamenei, de 86 años, a quien Trump definió como "una de las personas más malvadas de la historia", fue acogido con vítores por algunos iraníes pero en cuanto se confirmó hubo manifestaciones a favor del gobierno. "¡Muerte a Estados Unidos!", coreaban.



El país queda ahora en manos de un triunvirato compuesto por el presidente Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución.



Reza Pahlavi, hijo del difunto sah, el monarca prooccidental derrocado por la revolución islámica en 1979, estimó que cualquier sucesor procedente del sistema es ilegítimo.



Pahlavi, que ha pasado la mayor parte de su vida en el exilio cerca de Washington, se ha presentado como una figura de transición pero no cuenta con el apoyo de toda la oposición.



Los ataques también provocaron la mayor perturbación en el transporte aéreo desde la pandemia de covid-19, con miles de vuelos hacia Oriente Medio retrasados o cancelados.



La naviera danesa Maersk suspendió el paso de sus buques por el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso". La compañía italo-suiza MSC, líder mundial del sector, ordenó el domingo a todos sus buques en el Golfo que se pongan a salvo y suspendió los cargamentos con destino a Oriente Medio.





