EE. UU. ofrece amparo migratorio a casi medio millón de venezolanos

21 de septiembre de 2023, 8:37 AM

Washington, Estados Unidos | Estados Unidos anunció este miércoles que permitirá que 472.000 venezolanos puedan acogerse durante 18 meses a un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo.



El gobierno del presidente Joe Biden prolongó y reasignó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que se encuentren en el país desde antes del 31 de julio de 2023, informó este miércoles el Departamento de Seguridad Interior (DHS).



El secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas tomó la decisión "debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela", añadió.



Hay unos 242.700 beneficiarios del TPS bajo la designación existente y gracias a la reasignación alrededor de 472.000 venezolanos adicionales podrían pedir este amparo, precisó en un comunicado.



El programa fue establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.



Estados Unidos considera fraudulenta la reelección de Maduro en 2018 y designó por primera vez a Venezuela para el TPS en 2021.



El TPS "brinda a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos protección contra la expulsión cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro",declaró Mayorkas, citado en el texto.



"Es la situación en la que se encuentran los venezolanos que llegaron aquí el 31 de julio de este año o antes" pero "es fundamental que los venezolanos comprendan que aquellos que llegaron aquí después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para dicha protección", advierte.



"Serán expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse", añade.



Ciudades bajo presión