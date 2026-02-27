EE. UU. ofrece $10 millones por hermanos Arzate García, del cartel de Sinaloa

Estados Unidos anunció este jueves dos recompensas de cinco millones de dólares para lograr la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, del cartel mexicano de Sinaloa, que desde hace 15 años controlan el narcotráfico en la fronteriza ciudad de Tijuana.

"A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cartel, incluido el tráfico de fentanilo", explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El año pasado, Washington declaró el fentanilo, un potente opioide, como un arma de destrucción masiva, y al cartel de Sinaloa como organización terrorista, recuerda el organismo.

Recompensa tras abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Los hermanos Arzate García fueron acusados ante un tribunal en el sur de California en 2014 y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro. Ambos son considerados "muy violentos".

El mundo del narcotráfico mexicano se vio amenazado esta semana con el abatimiento de su principal figura, el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", quien murió tras ser perseguido en una zona semirural cerca de Tapalpa.

La operación provocó la muerte de decenas de agentes policiales, soldados y sicarios que protegían a "El Mencho" y temores de nuevos enfrentamientos entre las organizaciones delictivas para ocupar su espacio.



