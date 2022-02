EE. UU. no ve "retiro significativo" de tropas rusas en fronteras con Ucrania

Washington, Estados Unidos | Washington no ha visto "un retiro significativo" de tropas rusas de las fronteras con Ucrania a pesar de los anuncios de Moscú, dijo el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.



La amenaza de Rusia "está ahí, es real", declaró en el canal estadounidense ABC. "Lo que estamos viendo no es un retiro significativo. Por el contrario, seguimos viendo fuerzas, en particular fuerzas que serían la avanzada de una posible nueva agresión contra Ucrania, que siguen estando en la frontera".



"No hemos visto una retirada. Nos gustaría verla. Si la vemos, la celebraremos", insistió el secretario de Estado.



Blinken reafirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "tiene la capacidad para actuar en cualquier momento. Puede apretar el gatillo, puede hacerlo hoy, puede hacerlo mañana, puede hacerlo la próxima semana".



Desde el martes, Rusia asegura haber ordenado una retirada parcial de los más de 100.000 soldados desplegados en las fronteras ucranianas.



No obstante, los países occidentales han recibido estas señales con cautela.



Blinken estará entre el jueves y el fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, para discutir con los aliados de Estados Unidos acerca de una eventual invasión rusa a Ucrania, informó el Departamento de Estado.



Alemania anunció un poco antes que los ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7, incluido Estados Unidos, celebrarían una reunión el sábado dedicada a la crisis de Ucrania al margen de esta conferencia.



La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris también estará presente en esta reunión anual, así como el canciller alemán Olaf Scholz.