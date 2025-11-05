EE. UU. mata a dos presuntos narcos en nuevo ataque a lancha

Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron a dos presuntos narcos en un nuevo ataque a una embarcación en aguas internacionales del océano Pacífico, informó el martes (04.11.2025) el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha estaba involucrada en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba narcóticos. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico oriental", afirmó Hegseth en una publicación en X.

La publicación de Hegseth incluye un videoclip de 18 segundos de un bote en el agua que es alcanzado y explota.

Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico han dejado numerosos muertos en las últimas semanas. El presidente Donald Trump asegura que estas acciones buscan luchar contra el narcotráfico, pero su par venezolano, Nicolás Maduro, dice que existe un interés "guerrerista" de Washington por derrocarlo.





