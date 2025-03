EE. UU. investiga a universidades por presunta discriminación contra blancos

El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió este viernes una investigación a decenas de universidades por sus programas de diversidad, equidad e inclusión, que, según el presidente Donald Trump, discriminan a estudiantes blancos.



"El Departamento está trabajando para reorientar la aplicación de los derechos civiles y garantizar que todos los estudiantes estén protegidos contra la discriminación ilegal", declaró la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado.



"Los estudiantes deben ser evaluados según sus méritos y logros, no prejuzgados por el color de su piel", añadió.



Las 45 universidades investigadas por "participar presuntamente en prácticas de exclusión racial" incluyen prestigiosas instituciones de la Ivy League como Cornell y Yale, y líderes como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Chicago y la Universidad de California-Berkeley.



El Departamento de Educación afirmó que todas ellas podrían haber violado la Ley de Derechos Civiles de 1964 al asociarse con The PhD Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a miembros de grupos minoritarios a obtener títulos de doctorado.



El Departamento de Educación anunció, además, la apertura de una investigación sobre otras siete escuelas por "presuntas becas inadmisibles basadas en la raza y segregación racial".



La dependencia gubernamental envió una carta a las instituciones educativas de todo el país el mes pasado, declarando que "ya no tolerará la discriminación racial, abierta y encubierta, que se ha generalizado en las instituciones educativas de este país".



"La ley es clara: tratar a los estudiantes de manera diferente por motivos de raza para lograr objetivos ambiguos como la diversidad, el equilibrio racial, la justicia social o la equidad es ilegal según la jurisprudencia dominante de la Corte Suprema", declaró.



A principios de esta semana, el Departamento de Educación dijo que estaba analizando la situación de 60 universidades por presuntos casos de "acoso y discriminación antisemita".



El gobierno de Donald Trump recortó 400 millones de dólares en subvenciones federales a la Universidad de Columbia la semana pasada, acusándola de no proteger a los estudiantes judíos del acoso durante las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza.



Columbia y otros campus estadounidenses se vieron sacudidos por protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.



Las manifestaciones generaron acusaciones de antisemitismo.



En una de sus primeras medidas tras asumir el cargo, Trump puso fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal que buscan corregir la desigualdad histórica, pero que, según afirma, perjudican a las personas blancas, especialmente a los hombres.