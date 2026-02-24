EE. UU. incauta petrolero que había escapado a bloqueo en el Caribe

Estados Unidos interceptó en el océano Índico un tercer petrolero acusado de haber violado el bloqueo contra los buques sometidos a sanciones en el Caribe, y que había huido de la región, anunció el Pentágono el martes.

"Desde el Caribe hasta el océano Índico, lo perseguimos y lo interceptamos", declaró el Pentágono en un mensaje publicado en X, acompañado de un video que muestra a soldados descolgándose en rápel desde un helicóptero sobre la cubierta del petrolero Bertha.

"El buque operaba a pesar del bloqueo establecido por el presidente Trump contra los buques sancionados en el Caribe y trataba de escapar", añadió sobre la operación llevada a cabo durante la noche.

El Departamento de Defensa "privará a los actores ilícitos y a sus intermediarios de toda libertad de maniobra en el mar", añadió.

Se trata del tercer buque interceptado por las fuerzas estadounidenses en el océano Índico este mes, y del décimo en total desde que Donald Trump ordenó en diciembre un bloqueo contra los buques sancionados que parten de o se dirigen a Venezuela.

Todos esos buques apresados en los últimos meses representan solo una ínfima fracción del número total de buques sancionados que operan en el mundo.

Esta cifra podría elevarse a 800 barcos, había estimado un alto responsable de la Guardia Costera estadounidense durante una audiencia en el Congreso a comienzos de febrero.

