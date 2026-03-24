EE. UU. envía a Irán un plan para terminar la guerra

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para acabar con la guerra, que podría incluir límites severos en su programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz, reportaron medios de prensa este martes.

El diario estadounidense The New York Times, que cita a dos funcionarios bajo anonimato, refirió que la propuesta fue enviada a Irán a través de Pakistán, que se ofreció como mediador.

El Canal 12 de Israel indicó que Estados Unidos e Irán podrían declarar un cese el fuego de un mes para negociar sobre la base de dicha propuesta.

El plan estipula el fin de todo enriquecimiento de uranio en suelo iraní y la entrega de material enriquecido, que Estados Unidos e Israel sostienen que puede servir para desarrollar una bomba nuclear, según el medio israelí.

Agrega que Irán incluso podría permitir de nuevo el paso sin restricciones por el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo y gas licuado mundiales, luego del bloqueo del pasaje marítimo que Irán impuso como retaliación y que ha disparado los precios mundiales de la energía.

En retribución, se levantarían todas las sanciones contra Irán, según el reporte de la cadena israelí.

Irán también recibiría asistencia en el desarrollo de energía nuclear civil en el sitio de Bushehr, que Teherán denunció el martes que fue atacado por Israel.

Ni la Casa Blanca ni el departamento de Estado han comentado los reportes de prensa.

El martes más temprano, Trump dijo que era optimista sobre la vía diplomática con Irán, país al que atacó en conjunto con Israel el 28 de febrero en una campaña militar en la que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.







