EE. UU. entrega a Costa Rica dos muertos y un herido tras anunciar ataque a narcolancha

Estados Unidos mató a dos presuntos narcotraficantes que viajaban en una lancha en el Pacífico Oriental, cuyos cuerpos fueron luego entregados a Costa Rica, informaron autoridades norteamericanas el viernes.

El ataque del jueves alcanzó a una "embarcación de bajo perfil (que) navegaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", señaló el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en una publicación en X.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica ubicó el incidente a 126 millas naúticas de Golfito, en la Zona Sur.



El Southcom no proporcionó una cifra de muertos, aunque describió el ataque como "letal", y añadió que la Guardia Costera fue notificada "de inmediato" para que comenzaran las tareas de búsqueda de tres sobrevivientes.



Un portavoz de la Guardia Costera informó después de que recibió una advertencia del SOUTHCOM sobre "tres individuos en peligro en el océano Pacífico".



Un barco guardacostas llegó a la zona del ataque "y recuperó dos personas muertas y un sobreviviente del agua", explicó el portavoz, que añadió que los cuerpos de los dos fallecidos y el superviviente fueron remitidos a las autoridades costarricenses.

Precisamente, las autoridades ticas señalaron que el Centro de Operaciones del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) recibió la alerta de un presunto naufragio.

"Una vez en el lugar, los oficiales ubicaron a una persona herida de gravedad y a otras dos personas fallecidas, quienes fueron trasladadas hasta Golfito, en donde la Cruz Roja se hizo cargo del herido y los fallecidos fueron entregados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lo que corresponde", detalló la cartera en un comunicado de prensa.



La Policía Judicial se refirió al hecho como un reporte de naufragio en Cabo Matapalo de Osa, hecho por Guardacostas a las 8:35 a. m. de este viernes.

"Una fragata de los Estados Unidos divisó tres cuerpos, por lo que realizaron el rescate y determinaron que dos de estos masculinos se encontraban sin signos vitales y le brindan asistencia a la otra persona; posteriormente, coordinaron con Guardacostas para entregar la entrega de los cuerpos, trasladados hasta la Marina de Golfito, donde agentes judiciales hicieron el levantamiento", agregó OIJ.

Las víctimas, que no fueron identificadas, presentaban gran cantidad quemaduras en el cuerpo.

Los cadáveres fueron llevados a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se les practicará la respectiva autopsia.

Guerra contra narcolanchas

Estados Unidos comenzó en setiembre una campaña de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en los que han muerto más de 150 presuntos narcotraficantes.

El presidente estadounidense Donald Trump insiste en que está en guerra con los "narcoterroristas" que operan en América Latina.

En ningún caso ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca y los tripulantes asesinados estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un encendido debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.





