EE. UU. encadena trece noches de ataques en Irán

Estados Unidos concluyó la madrugada de este viernes (24.07.2026) su decimotercera noche de bombardeos en Irán, cuyos aliados hutíes de Yemen abrieron un nuevo frente en la guerra al reivindicar ataques en el mar Rojo que llevaron al petróleo a superar los 100 dólares.

Las hostilidades entre Teherán y Washington, que se reanudaron el 7 de julio, hacen temer un bloqueo prolongado de las exportaciones de hidrocarburos. El estratégico estrecho de Ormuz está bloqueado por Irán y los rebeldes hutíes anunciaron un bloqueo contra los buques de Arabia Saudita, el principal exportador mundial de crudo.

Los precios retrocedieron ligeramente el viernes al inicio de las operaciones asiáticas: sin embargo, el barril de Brent del mar del Norte (-0,6%), referente mundial, sigue en torno al nivel de 100 dólares que alcanzó el día anterior por primera vez desde mayo.

Entre jueves y viernes, el ejército estadounidense anunció que lanzó una nueva serie de ataques contra objetivos militares en la república islámica, su "13 noche consecutiva" de bombardeos.

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones en el sur del país y en la isla de Qeshm, cerca de Ormuz.

Ante las amenazas a la navegación en la región, el presidente Donald Trump afirmó el jueves por la noche que los fondos iraníes congelados en Estados Unidos se utilizarán a partir de ahora para reembolsar los daños sufridos por los buques afectados en el Golfo.

"De ahora en adelante, cualquier y todo daño causado a barcos, cargamentos o cualquier cosa relacionada con ello será pagado con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su posesión y controla", aseguró el mandatario republicano en sus redes sociales, sin dar más detalles sobre el mecanismo previsto.

Un "precedente incendiario"

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dijo este viernes que si Estados Unidos gasta fondos congelados de Teherán creará un "precedente incendiario".

A través de X, Araqchí advirtió que apoderarse de los activos de otra nación "para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario", que devendría en un caos "que no será ni bonito ni pacífico".

"Quienes celebren o se beneficien de tales fondos deberían recordar: una vez que los gobiernos normalicen la confiscación, los activos de nadie estarán seguros", remarcó.



