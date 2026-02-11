EE. UU. emite licencias para sus petroleras en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos suavizó el martes (10.02.2026) las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero de Venezuela, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Por medio de dos licencias (para comerciar hidrocaburos y para el uso de aeropuertos y puertos) publicadas en su sitio web, el Tesoro relajó las sanciones endurecidas en 2019, que aún pesan sobre el país caribeño, a fin de que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos.

Las licencias incluyen condiciones estrictas para evitar beneficios directos al gobierno venezolano, como que cualquier contrato con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o el Estado esté regido por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales en Estados Unidos.

Además, los pagos a personas bajo sanciones estadounidenses deben hacerse a cuentas designadas por el Tesoro para mantener un "control financiero centralizado".

Uso de puertos y aeropuertos

A su vez, el Tesoro aprobó también hoy una licencia que autoriza operaciones relacionadas con puertos y aeropuertos en Venezuela.

El documento permite transacciones "ordinarias y necesarias" para el uso de infraestructura logística, desde el pago de tasas de aterrizaje y servicios aeroportuarios hasta operaciones portuarias, como atracar, siempre que dichas actividades sean indispensables para el transporte y la logística, y no incluyan a personas o entidades sancionadas.

La autorización del Tesoro fue emitida cinco semanas después de la operación militar con la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en Caracas para trasladarlo a Nueva York y acusarlo por cargos relacionados a narcotráfico.

Tras el derrocamiento de Maduro, Trump anunció que empresas petroleras estadounidenses volverán a operar en el mercado petrolero venezolano y que invertirán unos 10.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura.

Hasta ahora Chevron era la única petrolera estadounidense con licencia especial para operar en Venezuela.



