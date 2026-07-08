EE. UU. e Irán intercambian ataques en un nuevo golpe a su frágil tregua

Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, lo que desató el miércoles (08.07.2026) una oleada de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo.

Ambos bandos reportaron haber alcanzado decenas de objetivos, poniendo en peligro un acuerdo preliminar para terminar con la guerra en Oriente Medio, que llevó los precios del petróleo a su nivel más alto en dos semanas.

Washington también revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní y bombardeó sitios militares en la república islámica, tras acusar a Irán de atacar tres barcos en el estrecho.

Operación conjunta en Baréin y Kuwait

Los Guardianes de la Revolución (CGRI) iraníes afirmaron el miércoles que atacaron decenas de instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait, según un comunicado de la televisión estatal IRIB.

"En una respuesta inicial a esta agresión, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los CGRI efectuaron una operación conjunta de misiles y drones, alcanzando 85 instalaciones militares estadounidense" en Kuwait y Baréin, indica el comunicado.

Baréin dijo que sus alarmas aéreas se activaron y que se escucharon explosiones, mientras Kuwait anunció que su defensa aérea repelió un ataque con drones y misiles, sin precisar el origen de los ataques. Tanto Kuwait como Baréin tienen bases estadounidenses y fueron atacados repetidamente por Irán durante la guerra.

Previamente, el mando estadounidense en Oriente Medio (Centcom), anunció en X que sus fuerzas "atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones" de los Guardianes de la Revolución.



