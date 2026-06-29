EE. UU. e Irán acuerdan pausar ataques y reunirse en Qatar

Estados Unidos e Irán suspenderán mutuamente sus ataques y tienen previsto continuar las conversaciones pese a la reciente reanudación de las hostilidades, indicó este domingo (28.06.2026) en la noche a la AFP un funcionario estadounidense.

El responsable no confirmó la información de medios estadounidenses según la cual las conversaciones se reanudarían el martes en Qatar.

"Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todas las áreas del MOU (memorando de entendimiento). Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán desplazarse libremente" en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, señaló el funcionario en un correo electrónico.

Ambos países han intercambiado ataques en días recientes, pese a haber alcanzado el 17 de junio un frágil memorándum de entendimiento que busca poner fin al conflicto. La guerra empezó a finales de febrero e interrumpió el tráfico por el vital paso marítimo.

En la tarde del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con los ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejaría de existir".

"Hemos decidido parar toda actividad cinética", dijo un alto funcionario de Estados Unidos al medio Axios el domingo, usando el término militar para los ataques.

Un segundo funcionario dijo a Axios que ambas partes se abstendrán "por ahora" y que "los buques pueden moverse libremente" mientras las conversaciones continúan.

Bajo el acuerdo, Teherán se comprometió a permitir el paso seguro de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. Por su parte, Washington acordó levantar su bloqueo a los puertos iraníes.

Amenazas de Trump

Ambos funcionarios y una tercera fuente con conocimiento confirmaron la reunión del martes en Qatar, afirmó Axios.

CNN informó de comentarios similares de un funcionario de la administración del presidente Donald Trump, al asegurar que ambas partes "se abstendrán por ahora" y que han acordado reunirse en Doha para continuar los diálogos.

Trump ha reiterado sus amenazas de nuevas acciones militares si los ataques iraníes continúan. El sábado dijo que Irán "no existiría más" si Estados Unidos se ve "forzado" a reanudar la guerra.

La Casa Blanca no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó en la víspera de una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán, en respuesta a un ataque con dron atribuido a Teherán contra el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras navegaba por el estrecho en mención.

Este segundo ataque estadounidense se produjo después de que Irán acusara a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y justificara su posterior respuesta contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".

El viernes, Trump ya había acusado a Irán de cometer una violación "insensata" del alto el fuego al lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".