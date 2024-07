EE. UU. dice que logró acuerdo de culpabilidad con autor intelectual de atentados del 11-S

Estados Unidos alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, y otros dos acusados para evitar un juicio que podría conducirles a la pena de muerte, informó el Pentágono el miércoles.



“Los términos y condiciones específicos de los acuerdos previos al juicio no están disponibles para el público en este momento”, indicó el Departamento de Defensa estadounidense en un comunicado.



Los acuerdos con Mohammed y otros dos cómplices hacen que los casos, que llevan años estancados en maniobras judiciales previas al proceso mientras los acusados permanecían detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en territorio de Cuba, avancen hacia su resolución.



El diario The New York Times informó que Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi habían acordado declararse culpables a cambio de una sentencia de cadena perpetua en lugar de seguir un proceso que podía aplicarles la pena de muerte.



Los fiscales habían detallado esa propuesta en una carta el año pasado, pero la iniciativa acusadora dividió a las familias de las casi 3.000 personas muertas en los ataques del 11 de septiembre de 2001, y algunos todavía quieren que los acusados afronten la pena máxima.