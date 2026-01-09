EE. UU. dice que incautó un petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos dijo el viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.



El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" y fue incautado después de que "zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses", dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.



Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



