EE. UU. dice que incautó un petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir
El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado".
Estados Unidos dijo el viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.
El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" y fue incautado después de que "zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses", dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.
Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”— U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026
In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx