EE. UU. dice que incautó un petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado".

Por AFP Agencia 9 de enero de 2026, 8:52 AM

Estados Unidos dijo el viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" y fue incautado después de que "zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses", dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.


