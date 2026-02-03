EE. UU. dice haber derribado un dron iraní que se dirigía a uno de sus portaviones

Estados Unidos derribó el martes un dron de Irán que se acercó "agresivamente" al portaviones estadounidense que se encuentra en el mar Arábigo, informó un portavoz militar.

Este incidente no altera el compromiso de mantener negociaciones entre el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y altos funcionarios de Irán, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esas conversaciones podrían realizarse el 6 de febrero en Turquía.

El derribo del dron fue el segundo choque entre ambos países en Oriente Medio en un día, después de que las fuerzas iraníes intentaran detener un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán han acordado mantener conversaciones después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara repetidamente a Irán con una acción militar, y de que Teherán advirtiera que respondería con ataques contra buques y bases estadounidenses.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunció este martes que encargó al canciller Abás Araqchi la tarea de entablar negociaciones nucleares "equitativas" con Estados Unidos, luego de la advertencia del presidente Donald Trump de que ocurrirán "cosas malas" si no alcanzan un acuerdo.

"He pedido a mi ministro de Asuntos Exteriores que, siempre que se den las condiciones adecuadas, sin amenazas ni exigencias irrazonables, lleve a cabo negociaciones equitativas (...) en el marco de nuestros intereses nacionales", dijo Pezeshkian en la red social X.

La reunión entre los dos países está prevista para el 6 de febrero en Turquía, informó el martes a la AFP un funcionario árabe en condición de anonimato. La cita se organizó "tras las gestiones de Egipto, Catar, Turquía y Omán", añadió.

- "Defensa propia" -

"Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo", dijo el portavoz del Comando Central militar, el capitán Tim Hawkins, en un comunicado.

Según la agencia de noticias iraní Tasnim, el dron "realizaba una misión habitual y legal de reconocimiento, vigilancia y toma de fotografías. Transmitió imágenes con éxito" antes de que se perdiera la comunicación por una razón "en investigación".

El drone Shahed-139 "continuó volando hacia la embarcación a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses", dijo Hawkins.

El portaviones Abraham Lincoln llegó al mar de Arabia el mes pasado para aumentar la presión de Washington sobre Teherán.

Los países occidentales sospechan que la República Islámica pretende dotarse del arma atómica, algo que Teherán desmiente.

Ambas partes ya negociaron en la primavera boreal de 2025, antes de la guerra de 12 días desencadenada en junio por Israel. Pero aquellas tratativas fracasaron, al tropezar, principalmente, en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos exige que Irán renuncie por completo a ese proceso atómico, algo a lo que la República Islámica se niega, al alegar su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que es signatario.

"El presidente Trump dice 'no a las armas nucleares' y estamos totalmente de acuerdo con ese punto. (...) Por supuesto, a cambio, esperamos un levantamiento de las sanciones", dijo el canciller Araqchi el domingo a CNN.

La República Islámica había firmado en 2015 un acuerdo que regulaba estrictamente sus actividades nucleares, pero este quedó sin efecto tras la retirada unilateral de Estados Unidos ordenada por Trump durante su primer mandato.

En las calles de Teherán, Alí Hamidi, un jubilado de 68 años, consideró que las "tensiones actuales" son "inútiles".

"Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos", declaró a la AFP, y agregó que "los dirigentes iraníes también tienen culpa por no atender las necesidades del pueblo".

- Empresario investigado -

En Irán, la represión de las manifestaciones contra el gobierno continúa. La televisión estatal reportó el lunes que cuatro ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no se ha precisado, fueron detenidos por "participación en los disturbios".

La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirma que más de 50.000 personas fueron detenidas. Igualmente pudo confirmar 6.854 muertes, en su mayoría manifestantes.

Las autoridades iraníes reconocen la muerte de miles de personas, pero afirman que la gran mayoría eran agentes de seguridad o personas que pasaban por allí y que fueron asesinadas por "terroristas".

Según el gobierno, la oleada de protestas fue una operación orquestada por Estados Unidos e Israel.

Este martes, el poder judicial indicó que continúa investigando a Mohammad Saedinia, propietario de una famosa marca de dulces y de una cadena de cafeterías, detenido a mediados de enero por su supuesto apoyo a las protestas.

"Si se demuestra (...) que sus actos causaron esos daños, se expondrá no solo a sanciones penales sino que también tendrá que indemnizar los daños con sus bienes", dijo el portavoz del poder judicial, Asghar Jahangir, en rueda de prensa.