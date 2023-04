EE. UU. declara la xilazina o droga zombi "amenaza" para la nación

12 de abril de 2023, 5:56 AM

Washington, Estados Unidos | Estados Unidos anunció este miércoles que designa a la xilazina, también conocida como tranq o droga zombi, como una "amenaza emergente" con el fin de poder, por ejemplo, liberar fondos para luchar contra esta sustancia que causa estragos en el país.



"Es la primera vez en la historia de nuestra nación que una sustancia se designa amenaza emergente", declaró en rueda de prensa el doctor Rahul Gupta, director de la oficina encargada de la lucha contra las drogas en la Casa Blanca.



La xilazina, autorizada como sedante y analgésico veterinario desde 1972 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), solo está aprobada para su uso en animales.



Su consumo puede ralentizar la respiración y el ritmo cardíaco de las personas hasta niveles peligrosos y causar infecciones que pueden provocar la amputación de las extremidades.



Entre 2020 y 2021, la detección de xilazina por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) aumentó casi un 200% en el sur del país y más del 100% en el oeste.



La designación como una amenaza emergente permitirá utilizar los fondos solicitados por el presidente Joe Biden al Congreso para los presupuesto de 2024, dijo Gupta.



"Necesitamos el apoyo del Congreso", imploró, para no tener que desviar dinero destinado a otras causas.



"No es un problema de los estados" demócratas o republicanos, "es el problema de Estados Unidos", insistió.



El gobierno está obligado, dentro de los tres meses siguientes a la designación, a presentar un plan de acción al Congreso, que abordará varias áreas: más pruebas para detectar la droga y análisis para entender mejor de dónde viene con el fin de luchar contra su creciente presencia en el mercado ilegal.



La investigación médica es otra prioridad. "Reuniremos a expertos nacionales en este ámbito para (...) identificar los enfoques más prometedores para la estabilización clínica, la gestión de la abstinencia y los protocolos de tratamiento", detalló Rahul Gupta.



Además "necesitamos un antídoto", agregó. La naloxona, aprobada en a finales de marzo por la FDA se usa para reanimar a una persona que sufre una sobredosis por un opioide, por ejemplo el fentanilo, pero no es eficaz contra la xilazina.



El fentanilo y la xilazina, ambos sintéticos, se suelen consumir juntos, según la DEA.



En febrero, las autoridades sanitarias estadounidenses lanzaron una "alerta de importación" para controlar mejor el aprovisionamiento de xilazina y asegurarse que se destine al uso veterinario.