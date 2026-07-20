EE. UU. bombardea Irán por noveno día consecutivo

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció el domingo (19.07.2026) el inicio de nuevos bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por novena jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.

En un breve comunicado en X, el Ejército estadounidense informó que los ataques empezaron a las 19:00 hora local de Washington (23:00 GMT) y que los bombardeos "seguirán degradando las capacidades militares de Irán usadas para atacar barcos comerciales y marineros civiles" en el estrecho de Ormuz.

El anuncio llega horas después de que el Centcom hiciera pública la muerte de un tercer soldado estadounidense, esta vez en el norte de Irak, que se suma a las dos muertes de otros uniformados en Jordania, además de la desaparición de otro militar.

Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.

Se trata de la novena jornada de ataques consecutiva por parte de Washington, una nueva oleada de agresiones a las que Irán ha respondido con bombardeos sobre las bases militares estadounidenses en países aliados del Golfo.

Teherán ha amenazado con mayores represalias ante la "barbarie" estadounidense si la Casa Blanca no cesa los ataques.

Trump: "los golpeamos muy duro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que los últimos ataques militares contra Irán se estaban llevando a cabo en honor a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses muertos en los últimos días.

"Los golpeamos muy duro otra vez esta noche, y lo hicimos en honor a probablemente tres, probablemente tres grandes patriotas", declaró Trump a los periodistas al regresar a Washington tras la final de la Copa del Mundo.

Trump dijo que "nos sentimos muy mal" cuando le preguntaron sobre las bajas militares, y añadió que quienes murieron estaban luchando para que "Irán no pueda tener un arma nuclear".

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