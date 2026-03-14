EE. UU. bombardea el principal centro petrolero de Irán en el Golfo

El presidente Donald Trump aseguró la noche del viernes que Estados Unidos "aniquiló" objetivos militares en la isla de Kharg, el principal centro petrolero de Irán, y amenazó con atacar allí las infraestructuras de producción de crudo si Teherán sigue bloqueando el estratégico estrecho de Ormuz.

"He decidido NO demoler la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré mi decisión de inmediato", advirtió el líder republicano en redes sociales.

Trump anunció que el ejército estadounidense "llevó a cabo uno de los bombardeos más poderosos en la Historia de Oriente Medio, y aniquiló por completo todos los objetivos MILITARES en la joya de la corona de Irán".

El día anterior, el presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohamad Bagher Ghalibaf, había advertido que la república islámica "abandonará toda moderación" si Estados Unidos e Israel atacan sus islas del Golfo.

Kharg, una franja de tierra cubierta de arbustos situada al norte del Golfo, a unos 30 kilómetros de la costa, alberga la mayor terminal de exportación de crudo de Irán.

Trump también indicó que la Marina estadounidense comenzaría "muy pronto" a escoltar petroleros en Ormuz, un paso clave por donde transita el 20% de la producción mundial de hidrocarburos y que ha sido bloqueado de facto por Teherán.

Tras dos semanas de guerra que no han hecho ceder a Irán, la inflexibilidad de las partes beligerantes, que este sábado por la mañana continúan con sus ataques, no augura ningún respiro.

Este conflicto se ha extendido a todo Oriente Medio y perturbado cada vez más el comercio mundial, disparando los precios del petróleo.

Irán también prosigue con sus represalias aéreas contra los países vecinos del Golfo. Periodistas de la AFP escucharon explosiones el sábado temprano en Doha, la capital de Catar, después de que el Ministerio del Interior ordenara la evacuación de ciertas zonas.

- Atacar "más fuerte" -

Según la prensa estadounidense, Washington también enviará más refuerzos a la región: el diario The New York Times habla de unos 2.500 marines y tres buques más.

Por su parte, el Wall Street Journal cita a funcionarios según los cuales el buque de asalto Tripoli, con base en Japón, y los marines que lo acompañan, se dirigen hacia Oriente Medio.

La duración de la guerra parece que se extenderá. Al menos continuará la próxima semana, cuando Estados Unidos quiere atacar "más fuerte" a Irán, anunció Trump.

Aunque el presidente estadounidense también admitió que un cambio de poder a manos del pueblo iraní, esperado por Washington tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, "quizás no se produzca de inmediato".

Estados Unidos anunció que ofrecerá 10 millones de dólares a cambio de información que permita localizar a diez de los más altos dirigentes de la república islámica, entre ellos el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y el jefe de seguridad, Alí Larijani.

El estado de salud de Mojtaba Jamenei sigue siendo incierto después de que supuestamente resultara herido en un bombardeo. El viernes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sugirió que "probablemente" había quedado desfigurado.

Mientras tanto, Teherán fue blanco de nuevos bombardeos el viernes, desde la mañana hasta el inicio de la tarde, cuando se escuchó una breve serie de fuertes explosiones, según periodistas de la AFP.

- "Trump no entiende" -

Por la mañana, Larijani había aparecido en público en el centro de Teherán, junto al presidente Masud Pezeshkian, en un desafío a sus enemigos para participar en una manifestación a favor del gobierno.

La movilización reunió a una gran multitud —difícil de evaluar, aunque cubría algunas de las principales vías— a pesar de la lluvia y el temor a los ataques que ya han causado más de 1.200 muertos, según el último balance de las autoridades, y más de 1.800 de acuerdo con la oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA).

"El problema de Trump es que no entiende que el pueblo iraní es una nación valiente, una nación fuerte, una nación decidida", afirmó Larijani. "Cuanto más intensifique su presión, más se reforzará la determinación de la nación".

- "Larga confrontación" -

El ejército israelí anunció también que ha llevado a cabo 7.600 ataques en Irán en dos semanas y 1.100 en Líbano, donde bombardea al movimiento islamista Hezbolá, aliado de Teherán.

Esas ofensivas en Líbano han matado a 773 personas, entre ellas 103 niños, y han herido a cerca de 2.000, según las autoridades locales.

Un ataque israelí contra un centro de salud en el sur de su país vecino mató al menos a 12 miembros del personal médico, anunció el sábado el Ministerio de Salud libanés.

La estatal Agencia Nacional de Información (ANI) también reportó bombardeos israelíes que alcanzaron el viernes un cuartel general de los cascos azules en el sur de Líbano.

El líder de Hezbolá, Naïm Qassem, se mostró firme y dijo que su grupo estaba listo para "una larga confrontación" con Israel.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron que, junto con Hezbolá, lanzaron misiles y drones contra Israel en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.