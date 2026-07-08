EE. UU. ataca a Irán y restablece sanciones luego de disparos a tres petroleros en Ormuz

Estados Unidos atacó de nuevo a Irán y restableció las sanciones a su petróleo el martes, luego de que buques comerciales fueran tomados como blanco en el estrecho de Ormuz, cuando Teherán y Washington negocian el fin de la guerra en Oriente Medio.

La respuesta militar de Washington vino horas después de la revocatoria de una exención temporal de sanciones sobre el petróleo iraní, y luego ataques a tres petroleros, entre ellos un buque catarí con gas natural licuado, en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar.

"Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones" de los Guardianes de la Revolución, indicó el ejército estadounidense en un comunicado en X.

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", expresó antes un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense a la AFP.

La exención sobre el petróleo iraní había sido anunciada en junio y permitió a la república islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes para terminar con la guerra en Oriente Medio y amenazó con tomar represalias.

"Irán está emitiendo una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y tomará medidas decisivas", señaló el ministerio en un comunicado.

La agencia de noticias iraní IRIB informó más temprano de seis explosiones en la isla de Qeshm, siete más en la ciudad de Sirik y otras en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

En Baréin el miércoles, el Ministerio del Interior dijo que tras los ataques estadounidenses contra objetivos en Irán se activaron alarmas.

"Se ha activado la sirena", dijo el ministerio en X. "Se pide a los ciudadanos y residentes mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano".

- Ataque "inaceptable" -

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que un "proyectil desconocido" impactó a un petrolero durante la noche y provocó un incendio, antes de que otros dos buques fueran alcanzados, al menos uno de ellos por un dron.

Los tres buques fueron atacados cerca de Omán, país que propuso un corredor temporal por su costa, una iniciativa a la que Irán se opone mientras busca imponer tasas a los barcos que utilizan el estrecho paso marítimo.

Catar dijo que uno de los buques era su metanero de GNL Al-Rekayyat y culpó a Irán, denunciando un ataque "inaceptable" contra la navegación marítima internacional.

"Consideramos a Irán plenamente responsable desde el punto de vista legal de este ataque y de cualquier daño o repercusión resultante", escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari.

Irán expresó su "consternación" por las acusaciones de Catar en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, calificando las afirmaciones de "inaceptables".

- "Ninguna alternativa" -

Los ataques han reavivado las preocupaciones sobre la libertad de navegación después de que Irán levantara su bloqueo de la vía marítima tras un frágil alto el fuego con Estados Unidos.

El funcionario del Tesoro estadounidense dijo el martes que el memorando de entendimiento con Irán está basado "enteramente en el cumplimiento" de las condiciones de navegación, y advirtió que Teherán solo verá beneficios si muestra "buena conducta".

El futuro de Ormuz, la principal ruta para las exportaciones energéticas del Golfo, ha sido un punto de fricción durante las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin de forma permanente al conflicto.

El tráfico marítimo se había reanudado tímidamente después de que Washington y Teherán firmaran el memorando de 14 puntos el mes pasado, pero Irán ha insistido en que no habrá un retorno a las condiciones anteriores a la guerra, bajo las cuales los buques podían atravesar el estrecho libremente.

El precio de referencia del mercado estadounidense de petróleo subió más de 2,5% el miércoles en la apertura de los mercados asiáticos al reavivarse la preocupación por el suministro energético mundial.

"Nos encontramos ahora en un período delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de peajes o tarifas", declaró a la AFP Andreas Krieg, experto en seguridad del King's College de Londres.

"Irán está enviando una señal clara de que no se aceptará ninguna alternativa".