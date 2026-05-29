EE.UU. asegura que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes"

Irán agradece a Pakistán sus esfuerzos para "alcanzar un acuerdo" con Estados Unidos

Hegseth llega a Singapur para importante foro de Defensa, marcado por la guerra de Irán

Francia afirma que un acuerdo para reabrir estrecho de Ormuz está "al alcance de la mano"

Aumentan a 3.324 los muertos en el Líbano tras los últimos ataques de Israel

Vance anuncia "muchos avances" hacia un acuerdo EE.UU.- Irán

Aumentan a 3.324 los muertos en el Líbano tras los últimos ataques de Israel

El número de fallecidos en casi tres meses de ataques del Ejército de Israel contra el Líbano aumentó este viernes a 3.324, después de que Israel atacara nuevamente en la víspera varias localidades del sur del país mediterráneo, pese al alto el fuego entre ambos países.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés anunció en esta jornada que "el número acumulado de víctimas de los ataques en curso entre el 2 de marzo y el 28 de mayo ha llegado a 3.324 muertos y 10.027 heridos".

Este balance llega en la misma jornada en la que delegaciones militares de Israel y del Líbano tienen previsto reunirse en el Pentágono, en Washington, para negociar una salida al conflicto con mediación de Estados Unidos.

Israel mató el jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sobre todo en los distritos de Sidón, Nabatieh y Tiro, tras intensos bombardeos del día anterior, pese a la celebración de Aíd al Adha, la fiesta del sacrificio musulmana.

Pese al alto el fuego, Israel continúa atacando a diario el sur del Líbano, mientras que el grupo libanés chií Hizbulá lanza también decenas de drones contra el norte de este país y contra los soldados que Israel mantiene en parte de su territorio, donde está extendiendo la zona que ocupa. (efe, Min. de Salud del Líbano)

Francia afirma que un acuerdo para reabrir estrecho de Ormuz está "al alcance de la mano"

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró este viernes (29.05.2026) que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz está "al alcance de la mano" e instó a ambas partes a concluir rápidamente las negociaciones para evitar una mayor desestabilización económica mundial.

En una entrevista con France Inter, Barrot calificó de "insostenible" la situación actual y advirtió de que el bloqueo del estratégico paso marítimo "solo genera perdedores", tanto para las economías occidentales como para los propios países implicados.

"Estados Unidos e Irán deben hacer todo lo posible para poner fin a esta situación", declaró el jefe de la diplomacia francesa, quien añadió que "un acuerdo está al alcance de la mano y ahora hay que concluirlo para que este estrecho pueda abrirse y la circulación marítima pueda reanudarse".

El ministro francés defendió una reapertura inmediata de Ormuz, incluso si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní requieren más tiempo. "No podemos esperar semanas o meses para la apertura del estrecho", afirmó.

Barrot recalcó que el restablecimiento de la navegación es esencial para garantizar el suministro mundial de hidrocarburos y fertilizantes y evitar una paralización de la economía internacional. (efe, BMFTV.com).

Hegseth llega a Singapur para importante foro de Defensa, marcado por la guerra de Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se encuentra en Singapur para participar en la Cumbre de Seguridad Asiática IIEE, conocida también como Diálogo Shangri-La, el foro de Defensa anual más importante de Asia, que comienza este viernes (29.05.2026) y que estará muy marcado por el impacto y consecuencias para la región de la guerra de Irán.

Hegseth llegó este viernes a la ciudad-Estado asiática, donde coincidirá con algunos de sus pares de Asia-Pacífico, entre ellos los de aliados como Filipinas, Australia, Japón o Corea del Sur, y también con altos cargos de Defensa de Catar, Pakistán o Polonia, con los conflictos de Irán y Ucrania y la situación en Taiwán, Corea del Norte o el mar de China Meridional como telón de fondo.

Se espera que el jefe del Pentágono utilice su intervención del sábado para aclarar la estrategia estadounidense en el Indopacífico, el principal escenario en el que se mide las fuerzas con China, en un momento en que se cuestiona su compromiso por la atención centrada en Oriente Medio. (efe, afpe).

Irán agradece a Pakistán sus esfuerzos para "alcanzar un acuerdo" con Estados Unidos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, agradeció este viernes (29.05.2026) al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sus esfuerzos para "alcanzar un acuerdo" con Estados Unidos, una afirmación que se produce en medio de las especulaciones acerca de la firma de un memorando de entendimiento entre los dos rivales para poner fin al conflicto.

El mandatario iraní mantuvo una conversación con Sharif a propósito de la fiesta musulmana del sacrificio en la que le agradeció "su iniciativa proactiva y sus esfuerzos efectivos para alcanzar un acuerdo".

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, interpretó el mensaje del presidente "como una confirmación implícita de que se ha alcanzado un entendimiento mediado por Pakistán" con Estados Unidos.

Pakistán ejerce de mediador entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Washington afirmó ayer que se había alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que estaría a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Más tarde Irán negó ese extremo a través de la agencia Tasnim.

Según el medio estadounidense Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques iraníes y desbloquearía activos bloqueados del país persa.

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril. (efe, afpe).

EE.UU. asegura que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes"

El vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha asegurado que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" en las negociaciones de paz, mientras continúan las especulaciones sobre un acuerdo para poner fin a la guerra.

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Miller rechazó detallar el contenido de las cesiones pero sí aseguró que "habrían sido imposibles hace poco tiempo".

Asimismo, negó que hubiese un acuerdo definitivo sobre la mesa, en respuesta a la información publicada horas antes por el portal Axios, que afirmaba que los negociadores estadounidenses habían alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, algo que Teherán negó poco después.

Miller garantizó que la "reapertura total" de esta estratégica vía estaría en esa lista de concesiones, en línea con las reclamaciones que la Casa Blanca lleva haciendo desde el inicio de la guerra, tras los bloqueos por parte de Irán en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israelcontra la República Islámica.

El autor de la agenda presidencial dijo que EE. UU. nunca aceptaría que Irán desarrolle armas nucleares, una línea roja para el presidente, Donald Trump, y argumento que ha utilizado la Casa Blanca para justificar la guerra.

Washington aseguró este viernes que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene", mientras que las partes consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo se firmaría en cuestión de días, aunque Teherán ha rebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente.