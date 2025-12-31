EE. UU. anuncia tres muertes más tras nuevos ataques a presuntas embarcaciones narco

El ejército estadounidense anunció el miércoles que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales, lo que eleva a al menos 110 el número de fallecidos en una ofensiva que, según Washington, combate el trasiego de narcóticos.



El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses que operan en Centroamérica y Sudamérica, dijo que los ataques llevados a cabo el martes tenían como objetivo "tres embarcaciones de narcotráfico que viajaban en convoy", sin aportar pruebas.



Las tres personas muertas iban en una misma embarcación.



La ubicación exacta de los ataques no se aclaró de inmediato. Ataques previos se han producido en el Caribe o en el Pacífico oriental.



El ejército dijo que las embarcaciones atacadas eran operadas por "Organizaciones Terroristas Designadas" a las que no identificó.

Junto al comunicado oficial, publicado en la red X, un video mostraba tres botes que navegaban juntos en el mar y luego una serie de explosiones los impactaban.

"Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación fueron abatidos en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que enfrentamientos posteriores hundieran sus respectivas embarcaciones", indicó.

El ejército dijo que había notificado a la Guardia Costera para "activar el sistema de Búsqueda y Rescate", sin ofrecer más detalles sobre el destino de quienes iban a bordo de los otros botes.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo más de 30 ataques de este tipo contra lo que asevera son botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos, sin aportar ninguna evidencia concreta de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el tráfico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", pues aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó en particular a las autoridades estadounidenses a investigar la legalidad de estos ataques, al señalar "sólidos indicios" de "ejecuciones extrajudiciales".

En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha emprendido una campaña de presión contra el mandatario izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de dirigir un cartel de drogas.

Maduro lo niega y acusa a Washington de buscar un cambio de régimen para apropiarse de las enormes reservas de petróleo del país sudamericano.