EE. UU. anuncia el envío de dos buques de guerra y varias aeronaves con ayuda a Venezuela
El Pentágono también anunció el levantamiento de sanciones para facilitar las operaciones de rescate en el país.
Estados Unidos anunció el viernes que mandó dos buques de guerra con ayuda de emergencia, así como varios aviones y helicópteros, para contribuir a las tareas de rescate por los dos sismos en Venezuela.
Dos aeronaves C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea transportaron equipos de búsqueda y rescate basados en Los Ángeles y Virginia, y otro C-17 viajó a Caracas con equipamiento pesado, informó el Pentágono en un comunicado.
Un equipo especializado en el control de daños en aeródromos del cuerpo de Marines fue transportado mediante aeronaves MV-22 Osprey.
"El buque de transporte anfibio clase San Antonio USS Fort Lauderdale y el buque de combate litoral Freedom USS Billings de la Armada de Estados Unidos han llegado a aguas cercanas a Venezuela", añadió.
De la base aérea de Soto Cano, en Honduras, partieron tres helicópteros CH-47 Chinook.
Para contribuir a las tareas de detección y evaluación de daños, también se están utilizando imágenes satelitales.
El gobierno estadounidense, que hace poco más de seis meses realizó una operación militar en Caracas para capturar y extraer del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, anunció el levantamiento de sanciones para facilitar las operaciones de rescate en el país.
El mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard llegó el jueves a Caracas para "supervisar" el apoyo de Washington.