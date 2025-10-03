EN VIVO
EE. UU. anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

El Pentágono informó que la operación ocurrió en aguas internacionales del Caribe y que la embarcación transportaba grandes cantidades de droga con destino a Estados Unidos.

AFP
Por AFP Agencia 3 de octubre de 2025, 10:49 AM

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

"El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", indicó el comunicado, acompañado con un video.

Noticia en desarrollo.

