EE. UU. anuncia cuatro muertos en nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Pacífico

Las fuerzas armadas estadounidenses informaron este miércoles de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, con un balance de cuatro muertos.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas" aseguró la publicación en X del Comando Sur estadounidense.

Desde que inició la campaña antinarcóticos en septiembre Estados Unidos ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos.







