EE. UU. afirma que Rusia y China realizan pruebas nucleares

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo (02.10,2025) que países como Rusia o China han realizado pruebas nucleares subterráneas que son desconocidas para el público.

Hay "ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello", dijo en una entrevista con el programa "60 Minutes" de la cadena CBS al responder una pregunta sobre su sorpresiva orden del jueves para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares si otros países los hacen.

"No se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas... Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo", añadió.

Al respecto, insistió en que EE.UU. debe probar también sus armas nucleares para "saber si funcionan".

"Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Rusia es el segundo. China es un tercero distante, pero estarán igualados en cinco años. Las fabrican rápido y creo que deberíamos hacer algo sobre desnuclearización", dijo Trump.

Desnuclearización

"En realidad, he hablado de eso tanto con el presidente Putin como con el presidente Xi. La desnuclearización es una cosa muy grande. Tenemos suficientes armas nucleares para volar el mundo 150 veces", afirmó, sin entrar en detalles sobre esas conversaciones.

"Haces armas nucleares y no las pruebas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vamos a saber si funcionan? Tenemos que hacerlo", sostuvo.

Este domingo, el secretario de Energía, Chris Wright, aclaró en una entrevista en Fox News que los tests de los que habla Trump no se refieren a "explosiones nucleares", que se enfocarán en "las otras partes" de las armas y que se trata de "explosiones no críticas".

El pasado miércoles el republicano escribió en redes sociales que "debido a los programas de pruebas (atómicas) de otros países" ha ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar armas nucleares estadounidenses "en igualdad de condiciones", citando también a Rusia y China.

La última detonación nuclear subterránea de EE.UU. se realizó en septiembre de 1992 en Nevada. Desde entonces Washington ha realizado simulaciones informáticas o tests en los que el dispositivo no alcanza la masa crítica necesaria para una reacción nuclear en cadena.





