EE. UU. afirma que llegada de migrantes de Centroamérica cayó 71%

Washington, Estados Unidos | El número de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala interceptados en la frontera cayó un 71% desde agosto de 2021, afirmó una funcionaria gubernamental estadounidense este lunes, cuando el gobierno anunció inversiones por otros 950 millones de dólares para frenar la migración.



"Esta tendencia nos anima, sabemos que no es estática, pero podemos confirmar una caída del 71% desde agosto" de 2021 y en los últimos ocho meses ha habido una disminución "mes a mes", afirmó una funcionaria que pidió el anonimato en rueda de prensa telefónica.



En julio de ese año la vicepresidenta Kamala Harris lanzó una estrategia para luchar contra las causas de la migración en Centroamérica, de donde procedían la mayoría de los migrantes.



Desde entonces su número disminuyó al tiempo que aumentaba el de migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití, para quienes el presidente Joe Biden pactó con México una nueva política en virtud de la cual dejará entrar a 30.000 por mes, siempre que presenten una solicitud desde el país donde se hallen, cuenten con un patrocinador en Estados Unidos y lleguen por avión.



En cualquier caso por el momento Estados Unidos bloquea a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera si no disponen de la documentación requerida para entrar.



Según datos oficiales, en agosto de 2021 las autoridades interceptaron en la frontera a 91.925 migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala y a 35.995 en septiembre de 2022, el último mes del que se dispone de cifras que no incluyan a mexicanos.



La funcionaria gubernamental atribuye el descenso de las llegadas de Centroamérica a la reanudación de programas humanitarios, el aumento de visas de trabajadores temporales, la "excelente cooperación de expulsión" con esos países y la lucha contra las redes del tráfico de personas".



Biden decidió combatir las olas de migrantes abordando sus "causas fundamentales", una tarea que encomendó a su vicepresidenta para fomentar una política que rompiera con la línea dura de su predecesor, el republicano Donald Trump.



La migración es uno de los temas que preocupan a los estadounidenses y el caballo de batalla del Partido Republicano, que acusa a Biden de haber perdido "el control efectivo" en la frontera con México.



De hecho otro funcionario gubernamental insistió en la rueda de prensa en que el gobierno, al tiempo que aborda las causas de la migración, defiende "un sistema de procesamiento seguro, ordenado y humano en la frontera".



"Son dos proyectos que se llevan a cabo al mismo tiempo", recalcó.



En un comunicado, Harris anunció este lunes nuevos compromisos de inversión del sector privado en Centroamérica por valor de 950 millones de dólares, que elevan el total a 4.200 millones desde mayo de 2021, cuando lanzó un plan para que las empresas se impliquen en atajar la migración mediante oportunidades económicas.



Estas inversiones "crean empleos, conectan a las personas con la economía digital, amplían el acceso al financiamiento para pequeñas empresas, brindan capacitación y educación para jóvenes y trabajadores y mejoran los medios de vida económicos de las personas en la región", afirma el comunicado.



Entre las iniciativas presentadas el lunes figuran las de Nestlé, Target, Chegg, Columbia Sportswear Company, Microwd, Millicom, Nextil, Protela-Colombia, Root Capital y Viamericas. Con ellas son 47 las empresas y organizaciones que colaboran en proyectos.