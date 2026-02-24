EE. UU. afirma que China "ha expandido a gran escala" su arsenal nuclear

Estados Unidos acusó el lunes a China de aumentar "a gran escala" su arsenal nuclear y reiteró sus afirmaciones de que realiza pruebas nucleares secretas.

El tratado Nuevo START, el único pacto entre las principales potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, que limitaba el despliegue nuclear, expiró el 5 de febrero. El presidente estadounidense Donald Trump, pidió entonces llegar a un mejor acuerdo, que incluya a China.

El lunes, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el Control de Armamentos y la No Proliferación, Christopher Yeaw, afirmó ante la Conferencia de Desarme en Ginebra que "China ha expandido deliberadamente y sin restricciones, a gran escala, su arsenal nuclear, sin transparencia ni indicación alguna sobre sus intenciones u objetivos".

"Creemos que China podría alcanzar la paridad nuclear de aquí a cuatro o cinco años", añadió, sin dar más precisiones.

En respuesta, el representante chino Shen Jian declaró en Ginebra que su país "se opone firmemente a la constante distorsión y difamación de su política nuclear por parte de ciertos países", e insistió en que Pekín no "participará en ninguna carrera armamentista nuclear con ningún país".

La coalición de oenegés ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares), ganadora del Premio Nobel de la Paz, afirma que Rusia y Estados Unidos poseen cada uno más de 5.000 armas nucleares.

Pero el tratado Nuevo START restringía a los dos países a 1.550 ojivas nucleares desplegadas cada uno, un umbral al que China se acerca rápidamente, según Washington.

"Pekín está en vías de disponer del material fisible necesario para fabricar más de 1.000 ojivas nucleares de aquí a 2030", dijo Yeaw.

Shen aseguró, sin embargo, que "el arsenal nuclear chino no es comparable al de los países que poseen los arsenales nucleares más importantes".

"No es justo, ni razonable, ni realista esperar que China participe en las supuestas negociaciones trilaterales", añadió el diplomático y consideró "infundadas" las acusaciones relacionadas con los ensayos chinos.

Pero sí se están celebrando algunas conversaciones, señaló un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense que pidió no ser identificado.

Se celebró una reunión "preparatoria" con una delegación china en Washington el día después de la expiración del Nuevo START, y está prevista una reunión más "sustantiva" en Ginebra el martes, dijo el funcionario a periodistas.

La expiración del Nuevo START marca la primera vez en décadas que no existe un tratado que limite el despliegue de las armas más destructivas del planeta, lo que hace temer una nueva carrera armamentista.