EE. UU. advierte a Irak sobre futuras relaciones con Irán

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este domingo (25.01.2026) a Irak sobre cualquier acercamiento con Irán, justo cuando un posible regreso del ex primer ministro iraquí Nuri al Maliki al cargo preocupa a Washington.

Maliki, quien dejó el poder en 2014 tras la presión estadounidense, recibió el sábado el respaldo del Marco de Coordinación, una alianza de facciones chiitas con vínculos con Irán y que tiene mayorías en el Parlamento.

El apoyo del bloque lo deja en posición para ser nominado como primer ministro del país.

Fuerza de estabilidad, prosperidad y seguridad

En una llamada telefónica con el primer ministro en funciones, Mohamed Shia al Sudani, Rubio expresó su esperanza de que el próximo gobierno trabaje para convertir a Irak "en una fuerza de estabilidad, prosperidad y seguridad en Oriente Medio".

"El secretario subrayó que un gobierno controlado por Irán no puede anteponer con éxito los propios intereses de Irak", dijo Rubio, según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Maliki, de 75 años, es una figura de la vida política iraquí y el único primer ministro que ha cumplido dos mandatos (2006-2014) desde que la invasión estadounidense de 2003 derrocó al expresidente Sadam Husein.



