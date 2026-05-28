Kuwait repele misiles tras anuncio de ataque por parte de Irán a bases de EE. UU.

Israel anuncia la muerte de una soldado israelí en el norte del país

Irán condena el ataque estadounidense contra el sur del país y avisa que se defenderá

Kallas ofrece la UE para negociar tema nuclear iraní una vez reabiero el estrecho de Ormuz

Más de una decena muertos tras intensos bombardeos de Israel en el sur del Líbano

EE. UU. acusa a Irán de "escandalosa violación" del alto el fuego al atacar Kuwait



Irán y EEUU cruzan ataques e Israel lanza ofensiva en Líbano

EE. UU. acusa a Irán de "escandalosa violación" del alto el fuego al atacar Kuwait

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) acusó este jueves (28.05.2026) a Irán de una "escandalosa violación del alto el fuego" con el lanzamiento de un misil balístico contra Kuwait en la mañana de hoy que fue interceptado por las defensas kuwaitíes.

"Irán lanzó un misil balístico contra Kuwait que fue interceptado exitosamente por las fuerzas kuwaitíes. Esta escandalosa violación del alto el fuego se da horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran cinco ataques con drones que suponían una clara amenaza en el estrecho de Ormuz. Todos los drones fueron interceptados por fuerzas estadounidenses", indicó el Centcom en un breve comunicado en X.

El comando encargado de las operaciones militares en Oriente Medio también anunció que ha conseguido frustrar otro ataque con drones con el ataque a una estación de lanzamiento terrestre en la zona de Bandar Abbás, frente a aguas del estrecho de Ormuz.

Estos ataques se dan en plenas negociaciones entre Irán y Estados Unidos para reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y unos intercambios recientes de ataques que amenazan con escalar y poner fin al alto el fuego que ha permitido los intercambios de propuestas para poner fin a los ataques militares iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hoy se reúnen en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones, estancadas por las condiciones del diálogo.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este lunes ataques en el sur de Irán en "legítima defensa", dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, algo que fue criticado por Irán, que prometió responder. (efe, afp).

Más de una decena muertos tras intensos bombardeos de Israel en el sur del Líbano

Más de una decena de personas murieron este jueves (28.05.2026) en el sur del Líbano, sometido a intensos bombardeos del Ejército de Israel desde anoche, pese a la celebración de la festividad de Aíd al Adha y a un solo día de que empiece una reunión militar entre ambos países en el Pentágono.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de al menos seis muertos, entre ellos niños, de una misma familia por un ataque con dron israelí en Nabi Sari, entre Adloun y Sidón, mientras intentaban huir de las localidades amenazadas.

En la ciudad de Sidón, equipos de rescate de la Asociación Médica Islámica, en colaboración con otras organizaciones, recuperaron los cadáveres de tres personas de entre los escombros por otro ataque israelí contra un edificio residencial.

Los equipos de rescate también trasladaron a otros cinco heridos a los hospitales de la ciudad para recibir el tratamiento, mientras intentan retirar los escombros del ataque aéreo.

Los ataques también afectaron a los distritos de Nabatieh y Tiro: en el primero de ellos, aviones israelíes lanzaron varios ataques aéreos que hirieron a varias personas en distintos puntos de la ciudad homónima, entre ellos viviendas y una escuela.

En el mismo distrito, hubo varios bombardeos en sus localidades de Jebchit o Deir al Zahrani, que impactaron contra edificios residenciales, destruyéndolos por completo.

En Tiro, un dron atacó este jueves una motocicleta, matando a al menos dos personas.

El miércoles, el Ejército israelí emitió, antes de lanzar nuevos bombardeos, órdenes de desplazamiento forzoso contra la población de todo el sur del Líbano y la ciudad de Tiro, en el marco de la intensificación de los ataques. (efe, dpa).

Kallas ofrece la UE para negociar tema nuclear iraní una vez reabierto el estrecho Ormuz

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este jueves (28.05.2026) que la UE podría ayudar en las negociaciones para que Irán no se haga con un arma nuclear, una vez haya un acuerdo para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

“Seamos claros: el primer acuerdo consiste en poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz para luego negociar las cuestiones más espinosas, como la nuclear. Y ahí Europa también puede aportar su granito de arena, ya que contamos con los expertos necesarios”, indicó Kallas a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

Kallas se pronunció sobre las negociaciones en curso para que termine la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Buscan un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y que establecería una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

“Lo que nos dicen los socios regionales es que están muy cerca de alcanzar un acuerdo. Pero eso ya lo llevamos oyendo bastante tiempo y esperábamos la firma de este primer acuerdo”, comentó.

“Por el momento, aún no se ha firmado”, lamentó, y señaló en cualquier caso que Ormuz “ahora mismo se encuentra en esa zona tan peligrosa entre la guerra y la paz”.

Kallas dejó claro que “a todos nos interesa que se respete la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, porque todos estamos pagando un precio muy alto por ello”.

“A nadie le interesa que esta guerra continúe”, apostilló.

A la reunión informal de hoy han sido invitados los jefes de la diplomacia de la India y de Arabia Saudita, con los que los titulares europeos abordarán la situación en Oriente Medio. (efe, afp).

Irán condena el ataque estadounidense contra el sur del país y avisa que se defenderá

Irán condenó este jueves (28.05.2026) el ataque que llevó a cabo Estados Unidos anoche en la zona de Bandar Abás y subrayó la determinación de la República Islámica de defender su soberanía nacional e integridad territorial.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó la violación del alto el fuego estadounidense como una “violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, según un comunicado de la cartera.

Al mismo tiempo, Bagaei aseguró que Teherán tomará “todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional e integridad territorial de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, que establece el derecho de la legítima defensa de los estados en caso de ataques.

Estados Unidos atacó anoche lo que calificó como instalaciones militares en el sur de Irán, en la zona de Bandar Abás, y derribó cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en "defensa propia", de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.

Washington habría llevado a cabo esos ataques al tratarse de una "amenaza" contra el tráfico comercial escaso del estrecho de Ormuz y las naves de la armada norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó hoy de que respondió a esos ataques con el bombardeo de una base de Estados Unidos en la región, aunque no especificó dónde.

“Esta respuesta es una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, de repetirse, nuestra respuesta será aún más contundente”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

El intercambio de ataques se produce cuando Irán y Estados Unidos cumplen tres meses en guerra este jueves, con negociaciones en curso para poner fin al conflicto y reabrir Ormuz, clave para el comercio energético mundial. (efe, dpa).

Israel anuncia la muerte de una soldado israelí en el norte del país

El Ejército de Israel anunció este jueves (28.05.2026) la muerte en combate de una militar de 20 años en el norte del país, en medio de renovados enfrentamientos contra objetivos de Hezbolá y ataques al sur de Líbano, según los militares israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron en un comunicado divulgado en Telegram que la soldado, Rotem Yanai, falleció el miércoles en medio de "un operativo" en el norte de Israel y que formaba parte del 435 Batallón de la Brigada Givati.

En el mismo incidente, del que no se proporcionaron más detalles, dos soldados resultaron heridos -uno de gravedad-, según el texto, y fueron ingresados en hospitales. Alrededor de una veintena han fallecido desde el inicio de la ofensiva en el sur de Líbano el 2 de marzo.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, informó el martes de que el balance acumulado desde que Israel comenzara a atacar el país el 2 de marzo hasta entonces era de 3.213 muertos y 9.737 heridos.

El Ejército israelí anunció este jueves que lanzó nuevos ataques contra el grupo chií libanés Hezbolá en Tiro, ciudad del sur del Líbano, en medio de la intensificación de su ofensiva en la zona pese al acuerdo de alto el fuego entre ambos países prorrogado este mes.

El ministro israelí de Finanzas, el colono y supremacista judío Bezalel Smotrich, llamó hoy a derribar "cien edificios" en Beirut por cada dron de Hezbolá que dañe a un militar israelí, tras la muerte de la soldado Yanai por la explosión de un dron. (efe, dpa).

Irán y EEUU cruzan ataques e Israel lanza ofensiva en Líbano

Kuwait repele misiles y drones después de que Irán anunciara ataque contra base de EE. UU.

Kuwait denunció este jueves (28.05.2026) ataques con misiles y drones contra su territorio, que fueron interceptados por las defensas aéreas kuwaitíes, después de que Irán anunciara un ataque a una base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.

El Estado Mayor del Ejército de Kuwait informó en un comunicado que las "defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con misiles y drones", sin especificar qué zona fue atacada del país del golfo Pérsico ni dar más detalles.

La institución avisó que "cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de ataques por parte de los sistemas de defensa aérea", e instó "a todos a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

El incidente se produjo poco tiempo después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara en un comunicado que ha lanzado un ataque contra una base aérea de EE. UU. en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país.

El comunicado no especifica dónde está la base estadounidense.

Previamente, funcionarios citados por medios estadounidenses señalaron que las fuerzas armadas de EE. UU. habían atacado instalaciones en el sur de Irán y derribado cuatro drones lanzados contra barcos norteamericanos.

Mientras, continúan las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, indispensable para el comercio energético, con una reunión clave hoy del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego anunciado el 8 de abril entre EE.UU. e Irán, Kuwait ha denunciado varios ataques dirigidos contra su territorio e infraestructuras estratégicas, algunos atribuidos directamente al país persa. (efe, dpa).



Irán y EEUU cruzan ataques e Israel lanza ofensiva en Líbano.