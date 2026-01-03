Edmundo González sobre captura de Maduro: "Son horas decisivas"

Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela y figura central de la oposición democrática, se pronunció este sábado luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

La reacción del dirigente opositor se dio en respuesta directa al mensaje publicado por María Corina Machado en la red social X.





“ Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación ”, expresó González, marcando una postura de expectativa y organización ante el escenario político actual.





La declaración ocurre horas después de que Trump asegurara que Maduro y su esposa fueron capturados y sacados de Venezuela en un avión, tras un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses.





El mandatario norteamericano anunció además una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para ampliar los detalles del operativo.

El anuncio fue replicado rápidamente por medios internacionales y se dio en un contexto de alta tensión, luego de que se reportaran explosiones en Caracas y otras regiones del país.

Posteriormente, el gobierno venezolano decretó estado de excepción y ordenó la movilización de su población.

Según reportes de la BBC, el gobierno de Caracas exige a Estados Unidos una “prueba de vida” de Maduro, mientras que CBS señaló que la captura habría estado a cargo de la Fuerza Delta, una unidad élite del ejército estadounidense.

En paralelo, María Corina Machado —líder opositora y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025— difundió un comunicado en el que afirmó que “llegó la hora de la libertad” y sostuvo que Maduro enfrenta desde ahora a la justicia internacional por crímenes cometidos contra los venezolanos y ciudadanos de otras naciones.

En su mensaje, subrayó que Edmundo González es el presidente electo tras las elecciones del pasado 28 de julio y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y organizada hasta concretar la transición democrática.

González Urrutia, exdiplomático y candidato de consenso de la oposición, ha sido señalado por Machado como la figura que debe encabezar el proceso de transición y reconstrucción institucional del país, en medio de uno de los momentos más críticos y decisivos de la historia reciente de Venezuela.