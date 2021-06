Edificio se desplomó en Miami: un muerto y 30 desaparecidos

Un edificio de 12 pisos frente al mar colapsó parcialmente en Miami, Florida el jueves, dejando al menos un muerto y 30 desaparecidos.

Las autoridades emprendieron un importante operativo para buscar a los supervivientes.



Imágenes de video mostraban una importante porción del edificio, en la ciudad de Surfside, justo al norte de Miami Beach, reducida a escombros y con el interior de los apartamentos a la vista.

"Mi jefe de policía me dijo que al menos transportamos a dos personas al hospital esta mañana y una murió. Atendimos a 10 personas en el lugar", dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett, a NBC.

No estaba claro cuántas personas residían en el edificio o quiénes lo ocupaban al momento del siniestro. Algunos pudieron salir por sus propios medios por las escaleras mientras otros debieron ser rescatados desde sus balcones.



Burkett dijo que en la búsqueda participan perros pero que "trágicamente" no habían encontrado hasta el momento a ningún superviviente. "Aparentemente cuando el edificio se derrumbó cayó sobre sí mismo, así que no encuentran huecos ni ven desde afuera muchos espacios vacíos".



Aún no se sabe por qué colapsó el inmueble, agregó el alcalde. "Es como si hubiese explotado una bomba pero estamos muy seguros de que una bomba no explotó, así que es otra cosa".



Santo Mejil, un residente de la zona, dijo que su esposa, una cuidadora, estaba en el edificio cuando se derrumbó.



"Ella dijo que escuchó una fuerte explosión. Se sintió como un terremoto", relató al diario Miami Herald, sollozando mientras su esposa lo volvía a llamar para decir que estaba siendo evacuada del lugar.



La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lamentó la "horrible tragedia" y envió condolencias a los afectados.

"Estamos muy agradecidos a @MiamiDadeFire, @MiamiBeachFire y todos los primeros auxilios en el lugar; que se mantengan seguros mientras trabajan para salvar vidas", indicó.

La Policía de Miami Beach dijo que estaba "ayudando a la ciudad de Surfside con el colapso parcial de un edificio".



"Varias agencias de policía y bomberos de Miami-Dade están asistiendo", indicó.



Según medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 unidades.