Ecuador se convierte en segundo país latinoamericano que permite la eutanasia

La sanción por homicidio "no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente", señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado.

Janeth Ayala, una migrante de 55 años que trabaja en España, manifestó a su vez que "si ya no tiene sentido la vida, si ya no me hace bien ningún medicamento (...) creo que es lo mejor eso por el bien del ser humano y por los que le rodean, que también sufren".