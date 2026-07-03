Ecuador anuncia captura de nuevo líder de Los Choneros, alias 'Churrón'

La captura de 'Churrón' en un operativo militar realizado este jueves (3.07.2026) en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, fue anunciada por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo.

"Al frente de Los Choneros" y requerido por EE. UU.

El ministro aseguró que 'Churrón' estaba actualmente "al frente de Los Choneros", la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, cuyo máximo líder, José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), fue recapturado en 2025 y extraditado a EE. UU.

Bermúdez es requerido por Estados Unidos, que ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por su captura, por los delitos de tráfico de cocaína y tenencia de armas destinadas a operar como narcotraficante.

De acuerdo con Loffredo, 'Churrón' fue detenido junto a otras personas y será recluido en la denominada Cárcel del Encuentro, la prisión bandera del presidente Daniel Noboa, a similitud del modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador para albergar en rígidas y estrictas condiciones a los líderes y cabecillas criminales.

Ecuador, en medio de su peor crisis de violencia

Ecuador se encuentra desde inicios de 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por su presidente, Daniel Noboa, contra el crimen organizado, causante de la peor crisis de violencia que vive el país, situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, con más de 50 por cada 100.000 habitantes el año pasado.

El mandatario pasó a catalogar de "terroristas" a las bandas criminales que operan en el país, algo que también ha hecho la administración del presidente Donald Trump en EE. UU. con Los Choneros y los Chone Killers.

Los Choneros son el grupo criminal más antiguo que opera en Ecuador y que controlaba la actividad criminal en el país hasta finales de 2020, cuando comenzó una guerra entre bandas con el objetivo de ganar poder y reconfigurar el esquema del crimen en Ecuador.