Duelo por todo lo alto en Anfield entre Liverpool y Arsenal

Londres, Reino Unido | Campeón contra subcampeón: el Liverpool recibirá el domingo al Arsenal en su templo de Anfield, en el que sin duda se presenta como el choque estrella de la 3ª jornada de la Premier League, con el aliciente añadido del liderato.

Tanto los Reds como los Gunners han ganado en las dos primeras jornadas y están en lo alto de la tabla con 6 puntos, los mismos que suma el Tottenham, que el sábado recibirá al Bournemouth.

El Arsenal, por una mejor diferencia de goles, es quien tiene el honor de ostentar el liderato y con ese estatus se plantará en Liverpool, donde los resultados están acompañando, aunque el equipo se preocupa por su defensa.

En los tres partidos oficiales que ha disputado hasta ahora, la Community Shield que perdió por penales ante el Crystal Palace y los dos de liga, el Liverpool ha recibido dos goles, por lo que la prioridad será ganar en solidez, sobre todo ante un Arsenal que viene de golear 5-0 al Leeds y donde su nueva estrella, el sueco Viktor Gyökeres, firmó un doblete.

El Arsenal ya fue capaz de ganar en la primera jornada en un feudo complicado, el Old Trafford del Manchester United, y ahora aspira a repetir la experiencia para irse al parón de los partidos de selecciones nacionales con una ventaja psicológica.

En las últimas temporadas, al Arsenal se le dan bien los otros grandes pero Anfield es un estadio esquivo para sus intereses: no vence allí desde 2012.

- Amorim, sobre el alambre -

El otro foco destacado del fin de semana en el fútbol inglés estará dirigido al Manchester United, que el sábado recibirá al Burnley.

La temporada ha empezado muy mal para los Red Devils, que en dos jornadas solo suman un punto y que, sobre todo, fueron humillados el miércoles con una eliminación en la tanda de penales de la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa ante el modesto Grimsby Town, de la cuarta categoría.

Ese resultado y la imagen fragiliza la situación del técnico portugués Ruben Amorim, llegado al club en noviembre de 2024 y que durante la pasada temporada no consiguió corregir el rumbo del United, que apenas pudo ser decimosexto en la Premier League, una posición indigna para su historia.

El otro grande Mánchester, el City, también está obligado a reaccionar este fin de semana. Después de caer 2-0 ante el Tottenham en la pasada fecha, los hombres de Pep Guardiola visitan Brighton.

-- Programa de la 3ª jornada de la Premier League

- Sábado:

Chelsea - Fulham

Manchester United - Burnley

Tottenham - Bournemouth

Wolverhampton - Everton

Sunderland - Brentford

Leeds - Newcastle

- Domingo:

Nottingham Forest - West Ham

Brighton - Manchester City

Liverpool - Arsenal

Aston Villa - Crystal Palace