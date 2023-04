Duelo de protestas ante tribunales de Nueva York por comparecencia de Trump

Decenas de simpatizantes de Donald Trump se manifestaban el martes frente al juzgado de Manhattan, donde el expresidente republicano será procesado por cargos penales, mientras un puñado de detractores lo acusaban de mentiroso y pedían que lo encarcelen.



Los miembros de la división de asuntos comunitarios del Departamento de Policía de Nueva York intervinieron en la contienda cuando partidarios de Trump, muchos luciendo sombreros con la leyenda "MAGA" ("Make America Great Again" -"Hacer a EEUU grande de nuevo", en español-) y atuendos adornados con la bandera estadounidense, gritaron insultos contra el bando opuesto.



Pero lo que ocupaba la mayor parte del espacio fuera del tribunal penal fue la aglomeración de periodistas, expectantes ante una acusación sin precedentes contra un expresidente estadounidense en una audiencia prevista para las 14H15 locales (18H15 GMT).



Estaba fijado que Trump llegara temprano en la tarde para los trámites preliminares y luego afrontar durante la instancia los cargos relacionados con un pago en negro para comprar el silencio de una estrella porno que dice haber tenido una relación íntima con él cuando se postulaba para su primer mandato presidencial.



Los manifestantes anti-Trump desplegaron una gran pancarta que decía "Trump miente todo el tiempo" y gritaban "¡Enciérrenlo!", mientras los simpatizantes del MAGA ondeaban una gran bandera con el lema "Trump o muerte".



George Santos, el congresista republicano de Nueva York acusado de mentir para llegar al cargo, hizo una breve aparición en el parque donde la representante de extrema derecha Marjorie Taylor-Greene realizará un mitin a favor de Trump.



La enfermera jubilada Paulina Farr declaró a la AFP que viajó a la ciudad desde los suburbios de Long Island. "(para) mostrar apoyo a nuestro presidente Trump".



Farr confesó que también estuvo en la invasión del Capitolio -sede del Congreso de Estados Unidos- en Washington, el 6 de enero de 2021, por parte de partidarios de Trump. Sin embargo, calificó la protesta del martes como "tremendamente diferente" y prometió seguir adelante.



"Sabemos la verdad. No tengo miedo", sentenció.



Trump, de 76 años, sigue siendo uno de los favoritos para la nominación republicana de cara a las presidenciales de 2024, aunque los cargos aún sellados que se darán a conocer este martes amenazan con cuestionar su viabilidad como candidato.



También está usando el caso para dinamizar su base de apoyo y recaudar millones de dólares de cara a su campaña en pos de recuperar la Casa Blanca el próximo año.



En un momento, durante las manifestaciones, un partidario de Trump intentó rasgar la pancarta del otro bando, lo que provocó que la policía interviniera.



"Me han atacado varias veces", dijo a la AFP una manifestante habitual contra Trump, Laurie Biter. La mujer, de 64 años, elogió la presentación de los cargos contra Trump, pero agregó que "no es solo una acusación que se presenta en un tribunal".



"Es una acusación que nosotros, como personas de buena conciencia, tenemos que presentar", recalcó.