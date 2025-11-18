DT de Surinam ve el duelo por el Mundial como un “regalo para el país”

Ciudad de Guatemala, Guatemala | El seleccionador de Surinam, Stanley Menzo, dijo este lunes que el partido de la última fecha de la eliminatoria de Concacaf, donde su equipo se juega en Guatemala ir a su primer Mundial, es un "regalo para el país".

Surinam se jugará con Panamá este martes el pase al Mundial de Norteamérica 2026, en la última fecha del clasificatorio, donde los caribeños jugarán en Guatemala y los canaleros recibirán a El Salvador.

El partido coincide además con el 50 aniversario de la independencia de Surinam, una antigua colonia de Países Bajos, que se independizó el 25 de noviembre de 1975.

"Es simplemente un partido precioso, un partido especial, una celebración especial, un regalo especial para el país", dijo Menzo en conferencia de prensa.

"Se conjugan 50 años de independencia" con el "último paso" para ir al Mundial, así que "todo confluye, hagamos de esto una gran celebración, un gran evento este mes", añadió.

En el Grupo A, Surinam y Panamá, empatados en el liderato con 9 puntos, se juegan el boleto. Los caribeños visitan a Guatemala (5), mientras que los canaleros reciben al colista El Salvador (3).

La eliminatoria otorga tres billetes directos —uno para cada líder de los tres grupos— y dos plazas para una repesca intercontinental para los dos mejores segundos.

"Mi familia, mis amigos, todos los que lo saben, o incluso los que no, están completamente absortos en este proceso, en estos partidos, es inevitable emocionarse", afirmó Menzo.

"Cuando la gente a tu alrededor se emociona y siente alegría es simplemente hermoso, además te da una muy buena sensación a ti mismo y despiertas emociones en tu interior, esa es la belleza del fútbol", añadió.

Surinam parte con la ventaja de tener 3 tantos más a favor que Panamá, que para clasificar debe esperar un pinchazo de su rival en Guatemala, sin nada en juego, o golear a El Salvador para descontar la diferencia de goles.

"Aún no ha terminado para ninguno de los dos equipos, solo que llevamos una ventaja de tres goles, pero tenemos que seguir jugando", indicó Menzo.

"Hay que ganar" a Guatemala y hay que marcar "tantos goles como sea posible", expresó.