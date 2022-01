Dos policías muertos a tiros en control de carretera en Alemania

Dos policías alemanes resultaron muertos a tiros este lunes en un control de carretera, según la policía que anunció haber lanzado en el sudoeste del país una gran operación de búsqueda de los sospechosos fugados.



Los dos agentes, un hombre y una mujer, fueron abatidos durante un control de rutina a las 04h20 de la mañana (03h20 GMT) cerca de la ciudad de Kusel, no lejos de Kaiserslautern, ciudad del estado regional de Renania Palatinado.



La policía de Kaiserslautern dijo ignorar las motivaciones de los agresores, e instó a los automovilistas a no recoger a personas que hacen auto-stop.



"No se ha establecido ninguna descripción de los autores o del vehículo utilizado para la fuga" de los sospechosos, precisó la policía de Kaiserslautern, que dijo ignorar hacia qué dirección huyeron los agresores.



Según el sirio Internet del diario Bild, los policías, de 24 y 29 años, pudieron mandar un mensaje de radio antes de ser asesinados, indicando que habían detenido a un vehículo sospechoso que transportaba en el maletero un animal de cacería muerto.