Dos nuevos imputados por el robo en el Louvre, entre ellos una mujer de 38 años

Dos personas, entre ellas una mujer de 38 años, fueron imputadas el sábado en la investigación del robo en el museo del Louvre de París, lo que eleva a cuatro el total de personas procesadas.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres accedió a plena luz del día al museo parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de 102 millones de dólares, que siguen sin aparecer.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos sospechosos, a los que finalmente inculparon y encarcelaron el pasado miércoles.

Otras cinco personas fueron detenidas el miércoles por la noche en la región parisina: dos fueron imputadas y tres quedaron en libertad, informaron a AFP fuentes policiales y cercanas al caso.

Entre ellas, una madre de familia de 38 años fue imputada por "complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos".

La mujer quedó bajo detención preventiva tras una audiencia a la que pudo asistir parcialmente AFP.

Esta residente de La Courneuve, una ciudad de las afueras del norte de París, lloraba durante la audiencia y decía tener "miedo" por sus hijos y por ella misma.

Al anunciar su decisión, la magistrada mencionó un "ADN de transferencia", que podría ser el resultado de una contaminación indirecta. Justificó el encarcelamiento por "riesgo de concierto" y "alteración del orden público".

Uno de los abogados de la mujer, Adrien Sorrentino, subrayó que esta "rechaza rotundamente los cargos que se le imputan".

La otra persona acusada también quedó en detención preventiva, según una de las fuentes.

- "Redes de deriva" -

Por otra parte, tres personas arrestadas fueron puestas en libertad tras su detención preventiva, sin que se les imputaran cargos.

"En estos casos de delitos graves, observamos que las oleadas de detenciones se asemejan más a redes de deriva", declararon a AFP Sofia Bougrine y Noémie Gorin, abogadas de una de estas personas.

Entre los sospechosos detenidos el miércoles se encontraba un presunto miembro del comando de cuatro hombres que cometió el robo el 19 de octubre, precisó el jueves la fiscal de París, Laure Beccuau.

"Rastros de ADN" lo vinculan con el robo, indicó.

El 25 de octubre ya fueron detenidos dos sospechosos de formar parte del comando. Uno de ellos, detenido en el aeropuerto parisino de Roissy, se disponía a viajar a Argelia.

Estos dos hombres, de 34 y 39 años, fueron imputados y puestos en prisión preventiva el miércoles por la noche.

- "Mercados paralelos" -

Beccuau destacó su "determinación", al igual que la del centenar de investigadores movilizados, en recuperar el botín y detener a todos los delincuentes implicados.

Sin embargo, el jueves admitió que las joyas robadas seguían sin aparecer.

Según ella, los investigadores están explorando "una serie de mercados paralelos", ya que es poco probable que aparezcan en el mercado legal de obras de arte.

El caso ha provocado largos debates y comentarios en el extranjero sobre la seguridad del Louvre, el museo de arte más visitado del mundo.

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, reveló el viernes las primeras conclusiones de una investigación administrativa sobre la seguridad del museo, con un balance muy crítico.

El día del robo, los ladrones accedieron al Louvre mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las joyas y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

El botín incluye una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.