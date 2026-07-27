Dos noches sin ataques en Irán: caen precios del petróleo

El mercado refleja la esperanza de una tregua que permita el regreso de la navegación en el estrecho de Ormuz, hoy prácticamente bloqueado y bajo control iraní.

Según el embajador de Washington ante la ONU, Mike Waltz, Donald Trump está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán.

Ahora, hay un segundo foco de inquietud en el mercado con el bloqueo marítimo de los puertos saudíes, decidido por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán.

Fuerte caída

El lunes 27 de julio de 2026, los precios del petróleo registran una fuerte caída en los mercados asiáticos.

Hacia las 2:30 GMT, el Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, cedía 3,61% a 93,29 dólares el barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, caía 4,18% a 85,59 dólares.



