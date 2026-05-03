Dos muertos por síndrome respiratorio agudo en crucero entre Argentina y Cabo Verde

Dos personas murieron tras un brote de síndrome respiratorio agudo registrado a bordo del crucero MV Hondius, que navegaba entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, según confirmó este domingo un portavoz del Departamento de Salud de Sudáfrica, donde fue hospitalizado otro pasajero afectado.

El pasajero ingresado en Johannesburgo dio positivo por hantavirus, un grupo de virus transmitidos por roedores, capaces de provocar fiebre hemorrágica, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se mantiene al tanto del brote y que se desarrolla una investigación internacional coordinada de salud pública.

El primer caso corresponde a un pasajero de 70 años que presentó síntomas a bordo y falleció durante el viaje. Su cuerpo fue desembarcado en Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo.

Un tercer pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue trasladado en estado crítico a un centro médico en la misma ciudad.

El buque, operado por una empresa con sede en los Países Bajos, cuenta con capacidad para unos 170 pasajeros y cerca de 70 tripulantes, y figura como un crucero de expedición polar en portales especializados.