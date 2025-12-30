Dos muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra presunta narcolancha en el Pacífico

Estados Unidos informó el lunes que dos personas murieron en un nuevo ataque dirigido contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Pacífico, lo que eleva a al menos 107 los muertos por la ofensiva de Washington en la región.



"Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron", afirmó en X el Comando Sur de Estados Unidos, que opera en la región de América Latina y el Caribe.



La publicación incluye un video en blanco y negro del llamado "ataque cinético letal" contra una embarcación, en el que parecen verse dos destellos explosivos y restos en llamas.



Desde septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo al menos 30 ataques contra lo que afirman son barcos utilizados para introducir drogas en Estados Unidos.



La mayoría de las operaciones han sido en el Pacífico oriental, pero hubo también varias en el mar Caribe.



El gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.



Expertos en derecho internacional y organizaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, una acusación que Washington niega.



La publicación del Comando Sur el lunes no especificó el lugar exacto donde se produjo el ataque.



Este último ataque se conoce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara el lunes que Washington destruyó un área de atraque para supuestas embarcaciones de droga de Venezuela, lo que podría significar el primer ataque terrestre de la campaña militar de Washington.



Trump afirma que no necesita la aprobación del Congreso para atacar presuntos cárteles de la droga en el mar o en tierra en Venezuela, y alega preocupaciones de que se filtre información.

